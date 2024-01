Saiba quem é o novo namorado da atriz Aline Campos

Recentemente, a influenciadora Aline Campos assumiu o seu namoro com Felipe Von Borstel. Venha conhecer mais sobre a vida de seu novo affair

A atriz e modelo Aline Campos está apaixonada! Há poucos dias, ela assumiu o namoro com Felipe Von Borstel e os dois estão juntos desde dezembro de 2023. Que tal saber mais sobre ele?

Felipe é empresário e dono de um clube de música sertaneja em Santa Catarina. Também é modelo e passou pela passarela da São Paulo Fashion Week algumas vezes. Além disso, ainda estrela campanhas, editoriais e comerciais de TV e toca o projeto Ubuntu, que objetiva ajudar causas sociais na África.

No Instagram, Borstel acumula mais de 216 mil seguidores e compartilha seu dia a dia e viagens com os seguidores. Por enquanto, o modelo não publicou fotos com a amada no feed, mas o casal já apareceu junto pelos Stories e diretamente no perfil da atriz.

Em uma das aparições, a morena mostrou estar muito feliz no novo relacionamento. "Sim, estou namorando, meus amores! Muito feliz e grata, porque Deus me conectou com um ser de muita luz! Nunca tive tanta certeza de que estou onde tinha que estar! Gratidão Carneiros e Norona!"

Aline Campos posa ao lado do novo namorado, Felipe Von Borstel - Reprodução/Instagram

Ao portal LeoDias,Aline Campos revelou que está com Felipe há 1 mês. Eles se conheceram na virada do ano, em Pernambuco, e desde então permanecem juntos.

Aline Campos terminou o último relacionamento no ano passado

Vale lembrar que Aline Campos estava solteira desde março de 2023, quando anunciou o término de seu relacionamento de três meses com o modelo Jesus Luz. Apesar de terem retomado a relação pouco tempo após se se separarem, eles decidiram seguir como amigos em vez de insistir em uma nova tentativa de romance.

“Na verdade, nós nunca voltamos, nos reconectamos, sem rótulos, para tentarmos ajeitar o que antes nós não estávamos conseguindo”, revelou a modelo, durante uma entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. “Escolhemos mais uma vez seguir como amigos”, completou a ex-bailarina do Faustão ao revelar o fim da relação.