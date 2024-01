Aline Campos assume namoro com modelo gato: “Nunca tive tanta certeza”

Aline Campos decreta fim da “solteirice” e se derrete ao apresentar novo namorado bonitão em suas redes sociais; conheça o modelo

O coração de Aline Campos tem um novo dono! Nesta segunda-feira, 15, a influenciadora digital e dançarina surpreendeu seus seguidores ao revelar que começou o ano namorando. A eterna ‘Verão’ usou suas redes sociais para decretar o fim de sua “solteirice" e assumir seu relacionamento com o modelo Felipe Von Borstel.

Curtindo uma viagem em Fernando de Noronha com seu novo amado, Aline já tinha dado indícios do namoro ao surgir beijando Felipe em suas redes sociais na noite do último domingo, 14: “Sim, gente, depois falo sobre meu status de relacionamento. Por enquanto tô vivendo livremente, inclusive aqui, pra vocês”, disse a modelo em um seus stories do Instagram.

Durante uma trilha pela manhã, o mais novo casal bateu o martelo sobre o status de relacionamento e assumiram o namoro publicamente: "Para dar uma satisfação para os meus seguidores que me amam, que me acompanham e que podem não estar entendendo nada, esse aqui foi o meu presente de final de ano e de início de ano”, disse Aline.

“Sim, estou namorando! Acabou a solteirice por aqui”, a morena se derreteu ao mostrar o rosto do amado em seu stories. Na legenda, ela fez questão de evidenciar que o relacionamento é sério: “Sim, tô namorando. muito feliz e grata. Porque Deus me conectou com um ser de muita luz. Nunca tive tanta certeza de que estou onde tinha que estar”, escreveu.

Quem é Felipe Von Borstel?

Felipe Von Borstel iniciou sua carreira de modelo aos 18 anos, segundo o portal InfoMoney. Rapidamente, o rapaz atraiu olhares ao redor do mundo e conquistou campanhas publicitárias para grifes renomadas e desfiles em passarelas internacionais. Com mais de 200 mil seguidores em perfil oficial no Instagram, ele mantém discrição sobre sua vida pessoal.

Assim como Aline, o modelo compartilha em seu feed paisagens naturais de suas viagens pelo Brasil e pelo mundo. Além disso, o modelo compartilha detalhes de seu trabalho em um projeto social na África, contribuindo para auxiliar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Por fim, ele acumula registros de alguns de seus trabalhos.

Aline Campos terminou namoro no ano passado:

Vale lembrar que Aline Campos estava solteira desde março do ano passado, quando anunciou o término de seu relacionamento de três meses com o modelo Jesus Luz. Apesar de terem retomado a relação pouco tempo após se se separarem, eles decidiram seguir como amigos em vez de insistir em uma nova tentativa de romance.

“Na verdade, nós nunca voltamos, nos reconectamos, sem rótulos, para tentarmos ajeitar o que antes nós não estávamos conseguindo”, revelou a modelo, durante uma entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. “Escolhemos mais uma vez seguir como amigos”, completou a ex-bailarina do Faustão ao revelar o fim da relação.