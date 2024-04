Alice Wegmann luta contra violência em nova série do Globoplay: 'Sozinha nessa situação'

Em 'Justiça 2', Alice Wegmann interpreta Carolina, uma jovem que foi vítima de abuso. Durante coletiva de imprensa, a atriz detalha sobre a série

Alice Wegmann (28) é mais uma das novidades da série Justiça 2, que estreia dia 11 de abril no Globoplay. Na trama ela interpreta Carolina, uma jovem que luta contra violência. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz adianta sobre o enredo de sua personagem: "Sozinha nessa situação".

Na história, Carolina é filha de Júlia (Júlia Lemmertz) e é abusada sexualmente por seu tio Jayme (Murilo Benício). A personagem vive um dilema porque ele é responsável por sustentar sua mãe, por isso, tem medo de se voltar contra o seu abusador.

"Ela, com muita coragem, resolve denunciar, mas ao mesmo tempo a família é contra, ela se vê sozinha nessa situação. Ao longo da série ela vai tentando, da maneira dela, buscar Justiça. Eu admiro muito a Carolina por esse ato e por muitos outros que vocês vão acompanhar por aí", declara.

Alice reforça a importância de retratar esse tema no audiovisual brasileiro: "Uma menina é estuprada a cada oito minutos aqui no Brasil. E muitos desses casos ocorrem dentro das famílias dessas meninas, geralmente por pai, tios, padrastos ou amigos dos pais".

A atriz complementa que, conforme as estatísticas, esses homens que cometem esse ato criminoso exercem um certo poder na família: "É o caso do tio Jayme. Ele é o patriarca, ele sustenta essa família, todo mundo é muito dependente dele, por isso que eles ficam nessa de não saber se é o melhor caminho a Carolina denunciar".

JUSTIÇA É CEGA

Como diria a música da banda brasileira 'BaianaSystem': "Justiça é cega". E esse é um dos enredos da história da nova série original Globoplay. Ela acompanha quatro personagens que acabam presos e, sete anos depois, saem da cadeia e precisam retomar suas vidas em busca da justiça que vai além da lógica e dos processos judiciários

Alice também aproveitou para celebrar sua parceria com os dois: "Eu acho que esse formato de Justiça 2 é genial em muitos níveis, não só pelas histórias, não só pelos diálogos, mas pela oportunidade que todo mundo tem de brilhar".

"Tinham cenas que eu filmava em dois dias, geralmente, em uma novela a gente grava 30 cenas em um dia, às vezes até mais. Em Justiça 2 as cenas tem várias perspectivas e isso é muito legal", finaliza.

Justiça 2 estreia no dia 11 de abril com liberação de quatro episódios semanais, sempre às quintas-feiras. A história é desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por Manuela Dias e conta com direção artística de Gustavo Fernández.