Alice Braga posta primeira foto com namorada e se declara

A atriz Alice Braga compartilhou a primeira foto ao lado da produtora Renata Brandão em seu perfil no Instagram, após o início de seu relacionamento.

O amor está no ar! Nesta terça-feira, 21, Alice Braga compartilhou a primeira foto ao lado da produtora Renata Brandão em seu perfil no Instagram, após o início de seu relacionamento. Na imagem, as duas estão juntas em uma selfie tirada dentro de um elevador. "Melhor parte", escreveu Renata na foto, que Alice repostou.

Alice e Renata foram vistas juntas pela primeira vez em uma festa com diversos profissionais do cinema no início de dezembro, na cidade do Rio de Janeiro, durante a temporada de férias da atriz na região. Desde então, elas foram se aproximando gradualmente e iniciaram um relacionamento.



Renata Brandão é produtora e é CEO na Conspiração Filmes. Ela possui formação acadêmica em Relações Internacionais e Comunicação Social pela UCLA (Universidade da Califórnia), conforme indicado em seu perfil na Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais. As informações são do portal Extra.

Alice Braga e Renata Brandão (Foto: Reprodução/Instagram)

Alice Braga fala sobre sua sexualidade

Recentemente, a atriz Alice Braga falou sobre descoberta da sexualidade. Em entrevista na revista Marie Claire, ela disse que decidiu presevar sua vida íntima. "Eu fui descobrindo minha sexualidade, minha bissexualidade, aos 20 e poucos anos. Sou gay, não sou gay, sou bi não sou bi? Ao mesmo tempo, estava começando a trabalhar e nunca quis expor minha vida pessoal", iniciou ela.

"Já tive namoros com atores homens de que as pessoas nunca souberam porque sempre tive um desejo forte de que minha vida pessoal não atrapalhasse meu trabalho. As pessoas acham que não me exponho porque namoro mulheres, mas na verdade não gosto de estar o tempo inteiro mostrando minha vida – não é uma questão de não querer me assumir, é algo muito mais relacionado à minha personalidade", completou.