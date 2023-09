Alice Braga assume ser tímida e revela não gostar de exposição: 'Mais reservada'

Em entrevista ao Bom dia, Obvious, Alice Braga também falou sobre carreira internacional

Dona de uma grande carreira internacional, a atriz Alice Braga (40) assume que a timidez pode ajudar a desempenhar um bom papel da ficção. Para ela, quanto menos expôr sua vida, mais os fãs poderão conhecer seus personagens. "Sou mais reservada e não tenho esse perfil de exposição."

Em entrevista ao podcast Bom Dia, Obvious, Alice Braga explica a decisão de se manter mais reservada em conversa com a apresentadora Marcela Ceribelli. "Quanto menos as pessoas saberem quem é a Alice, mais vão acreditar no personagem. Procuro mostrar mais o meu trabalho."

Hoje a atriz acumula mais de 900 mil seguidores em seu Instagram e vive há 20 anos fora do Brasil. Na conversa, ela assegura que São Paulo sempre foi e será sua casa. Ela já participou de filmes como Eu Sou a Lenda, O Esquadrão Suicida, A Cabana e Os Novos Mutantes, além de filmes nacionais como Eduardo e Mônica e Cidade de Deus.

Alice Braga ainda comenta que prefere investir em um processo mais sensorial para a composição de suas personagens. "Gosto de estudar o texto e depois entender onde essa personagem vive no meu corpo. Gosto de sentir o frio na barriga e o batimento cardíaco."

No episódio, que vai ao ar em 11 de setembro, a artista ainda comenta sobre a carreira internacional, suas viagens, vivências, batalhas do dia a dia, sucesso, felicidade, ansiedade e o desejo de novos projetos agora que completou 40 anos.

O Bom Dia, Obvious é disponibilizado em vídeo no Globoplay, nas plataformas de áudio e no canal do YouTube da Obvious, e tem novos episódios a cada 15 dias. Alice Braga participa do segundo episódio da parceria da marca Obvious com a Globo.

