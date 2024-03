Alexandre Correa volta a defender vaquinha virtual e aguarda justiça para nova decisão

Ex-marido de Ana Hickmann já conseguiu arrecadar quantia milionária com vaquinha virtual. A CARAS Brasil apurou que o empresário aguarda nova decisão da justiça para tomar novos rumos da vida pessoal

Alexandre Correa (51) está feliz da vida com a repercussão que a vaquinha virtual ganhou desde que Ana Hickmann (42) assumiu namoro com Edu Guedes (49). Inicialmente, o empresário queria arrecadar R$ 8 mil, no entanto, com a meta alcançada, o valor foi triplicado nesta quinta-feira, 15, para R$ 30 mil. A CARAS Brasil procurou o ex-marido da apresentadora da Record para saber o que motivou a decisão em manter a ação solidária no ar.

Por meio do seu advogado, Enio Murad, Correa diz que vai continuar com a vaquinha até que o processo contra Hickmann seja encerrado e ele consiga retomar sua parte nas empresas da famosa. Ele alega que recebia uma quantia mensal por sua atuação nos negócios da comunicadora, mas que desde o escândalo de violência doméstica ocorrido em 11 de novembro de 2023, não recebe salário.

"A vaquinha será mantida até que a justiça determine ou que Ana Hickmann voluntariamente conceda ao nosso cliente acesso aos seus direitos sobre o uso e fruto dos bens comuns construídos em 26 anos de trabalho conjunto e que hoje estão ilegalmente sob administração e gozo somente de sua ainda esposa e seu novo convivente", diz o defensor.

A ação solidária de Alexandre Correa está sendo organizada com a ajuda de uma fã. Até o fechamento deste texto, 408 pessoas colaboraram para as despesas processuais e pessoais do empresário. Ao todo, R$ 16.581,09 foram arrecadados.

O pai de Alezinho (9) move diversas ações contra Ana Hickmann desde o término do casamento. A principal delas visa recuperar poder nas empresas do ex-casal.

O empresário também aguarda a conclusão de uma perícia para ingressar com um processo por coação de menor contra a apresentadora. Procurada, a equipe da famosa disse que ela não vai se pronunciar sobre o assunto.