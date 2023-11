Alexandre Correa surpreende ao revelar decisão sobre seu futuro: "O mais rápido possível"

Alexandre Correa surpreende ao revelar decisão que já tomou sobre sua vida pessoal; ele fez desabafo em entrevista exibida nesta quarta-feira, 29

Ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa revelou que já tomou uma decisão sobre seu futuro. Segundo ele, não há mais chance de que a opinião pública sobre ele seja alterada.

"Eu não quero ter a pretensão de que alguém mude a opinião sobre o meu respeito. Eu vim aqui tentar contar a minha versão dos fatos, dizer o que penso dela como mãe e esposa", declarou ele ao aparecer no programa Chupim, da 'Metropolitana FM'.

Na conversa, ele disse que já decidiu o que vai fazer assim que a poeira baixar. "Sobre o meu futuro, eu quero ir embora do Brasil o mais rápido possível. Aqui não é mais o meu lugar", declarou ele.

Questionado se ainda existe alguma chance de reconciliação, ele foi enfático. "Eu queria ter esse sonho, mas diante do Domingo Espetacular, tudo caiu por terra (…) eu disse que vou ter que aprender a deixar de amar a Ana. Eu não deixei, mesmo com todo o massacre, façam o que quiserem. No momento oportuno, quando passar esse turbilhão, eu vou pensar", afirmou.

Na mesma entrevista, ele ressaltou que ao longo dos anos que viveu com a apresentadora, eles tiveram "mais momentos felizes do que de tristeza". "Eu tinha uma família linda. Eu tinha uma esposa perfeita... No meu entendimento, no meu ponto de vista, nós, em 25 anos, tivemos muito mais momentos de felicidade do que de tristeza, agonia, apreensão, aflição, mas é o meu ponto de vista", refletiu ele.

Ana Hickmann fala no Hoje Em Dia após entrevista reveladora

A apresentadora Ana Hickmann fez um novo depoimento na Record TV sobre a atual fase de sua vida após ter acusado o ex-marido, Alexandre Correa, de violência doméstica. No programa Hoje Em Dia desta segunda-feira, 27, ela fez um agradecimento pelo apoio que recebeu após a exibição de sua entrevista no programa Domingo Espetacular, na qual revelou detalhes sobre a briga com o ex-marido e confirmou o fim do casamento de 25 anos.

"Quero agradecer essa solidariedade, apoio, amor, carinho que eu venho recebendo há alguns dias e, principalmente, desde ontem à noite. Como eu disse quando eu voltei para o trabalho, depois do dia 11 de novembro, que eu abriria meu coração para falar tudo aquilo que eu estava sentindo e passando, só que eu precisava de um tempo para poder em preparar para isso. E foi o que aconteceu ontem durante o Domingo Espetacular. E todas as mensagens que estou recebendo desde então são muito fortes e muito importantes. Queria muito agradecer à emissora por ter me dado esse espaço e a todo mundo que vem me apoiando. A minha luta continua, tem muito mais por vir, mas como eu sempre disse: a verdade sempre vai aparecer. Vocês podem contar com isso comigo. Obrigada", afirmou ela.