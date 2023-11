Alexandre Correa sobre Ana Hickmann: "Vou ter que aprender a não amá-la"

O empresário Alexandre Correa falou sobre as acusações de agressão contra Ana Hickmann, e confessou que ainda ama a apresentadora

Alexandre Correa participou do programa 'Chupim', da Metropolitana, nesta quarta-feira, 29, e deu sua versão sobre as acusações de agressão contra Ana Hickmann. A apresentadora denunciou o empresário por violência doméstica, e pediu o divórcio.

Ele afirmou que não falará mais sobre o assunto em rede nacional, e voltou a negar que tenha agredido a ex fisicamente, mas mesmo assim pediu perdão. "Depois do que eu vi no domingo, na entrevista dela, existe o ponto de vista da Ana, que tem que ser respeitado, e tem meu ponto de vista do relacionamento. Eu entendo que muita coisa foi conquistada, aproveitamos muito da vida, em vários sentidos, mas, pelo ponto de vista dela, parece que nada disso aconteceu", analisou.

"Existe o que aconteceu no dia, existe o que ela está narrando, mas é prudente pedir desculpa a Ana, ao meu filho. Pedir perdão, pedir desculpa. Nem no meu pior pesadelo achei que poderia acontecer. As palavras foram pesadas, houve troca de acusações, mas eu jamais toquei a mão em uma mulher no sentindo de tentar agredir. Eu fui embora para não ser preso em flagrante", garantiu.

Depois, Alexandre ainda contou que tentou impedir que Ana ligasse para a polícia durante a discussão, e contou que o momento em que a porta bateu no braço da apresentadora não aconteceu de forma proposital. "A briga tomou uma proporção grande, e aí ela pegou o celular, passou pela porta. Eu não empurrei, ela foi fechar a porta, eu coloquei o pé, o trinco bateu nela, machucou o braço dela com certeza", relatou.

Alexandre diz que ainda ama Ana

O empresário seguiu falando sobre sua relação com Ana e afirmou que tinha uma família linda. Além disso, Correa ressaltou que ao longo dos anos que viveu com a apresentadora, eles tiveram "mais momentos felizes do que de tristeza".

"Eu tinha uma família linda. Eu tinha uma esposa perfeita... No meu entendimento, no meu ponto de vista, nós, em 25 anos, tivemos muito mais momentos de felicidade do que de tristeza, agonia, apreensão, aflição, mas é o meu ponto de vista", refletiu ele.

O apresentador, então, perguntou se Alexandre ainda era apaixonado por Hickmann. "Eu amo a Ana, é diferente, só que eu vou ter que aprender a não amá-la" , garantiu.

Em outro momento, ele também rebateu as acusações de ser um marido tóxico. "A gente brincava, a gente tinha formas de se chamar, mas de maneira alguma eu ficava sendo desrespeitoso", explicou.