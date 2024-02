Alexandre Correa ganha 'vaquinha' online após afirmar estar sem dinheiro

Em meio à briga judicial com Ana Hickmann, Alexandre Correa comoveu internautas e recebeu "vaquinhas" online para custear sua "sobrevivência"

Em meio à uma briga judicial com Ana Hickmann (42), o empresário Alexandre Correa (51) ganhou duas "vaquinhas" online feitas por internautas para ajudá-lo financeiramente. Nesta quarta-feira, 21, ele havia afirmado que estava sem dinheiro.

De acordo com a defesa de Alexandre Correa , o empresário estaria tratando sua saúde e sem recursos. "Alexandre comove internautas que montaram uma 'vaquinha' para auxiliar esse com sua sobrevivência até que que a Justiça coloque fim nos abuso."

"Após ser acusado falsamente por Ana Hickmann de ter desviado milhões das empresas, usando do golpe falsa Maria da Penha a apresendora ficou com o uso de todos os imóveis e receitas do casal", completa o comunicado compartilhado com a CARAS Brasil.

Na descrição do site, Correa ainda alega que está sem convênio médico, e que precisa de cuidados em função de um câncer. Nesta quinta, o empresário afirmou estar sem dinheiro, disse que ex-mulher é alcoólatra e pediu que ela fizesse um exame de sanidade mental; em resposta, a equipe da modelo negou a acusação e afirmou que a apresentadora está "com medo" e se sentindo ameaçada.

Em áudio, também compartilhado com a CARAS Brasil, o empresário afirmou que Ana Hickmann passou a ingerir álcool excessivamente durante a pandemia de Covid-19, se tornando agressiva quando o fazia. Correa diz que teria alertado a família da apresentadora sobre o quadro.

Correa ainda afirmou que a apresentadora e o cozinheiro Edu Guedes (49) têm problemas de saúde mental, e rebateu o pedido de prisão vindo da ex-mulher. Ele ainda citou traumas de infância da modelo, e falou que ela não buscou tratamento após sofrer uma tentativa de assassinato em 2016, em Belo Horizonte.

"Eu não vou esperar a quarta vez da Ana Hickmann tentar me prender. Estou exausto da loucura [dela]. Peço a Deus que essa juíza atenda nosso pedido e coloque ela para fazer o exame de sanidade mental", continua. "Do lado de cá tem um homem cansado, machucado, amedontrado, sem dinheiro, morando mal. Estou exausto de ser tratado como um cachorro de rua."

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Ana Hickmann compartilhou uma nota rebatendo as acusações do ex-marido e afirmando que a medida protetiva contra o empresário continua válida, após decisão do Ministério Público. No texto, a defesa da apresentadora afirma que ela vem sofrendo uma série de violências do empresário.

