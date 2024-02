Alexandre Correa afirma estar sem dinheiro e rebate Ana Hickmann: 'Tratado como cachorro'

Empresário diz que apresentadora é alcoólatra e pede exame de sanidade mental; equipe de Ana Hickmann desmente acusação e afirma que ela está com medo

A briga judicial entre Ana Hickmann (42) e Alexandre Correa (51) ganhou novas acusações nesta semana. O empresário afirmou estar sem dinheiro, disse que ex-mulher é alcoólatra e pediu que ela fizesse um exame de sanidade mental; em resposta, a equipe da modelo negou a acusação e afirmou que a apresentadora está "com medo".

Em áudio compartilhado com a CARAS Brasil, o empresário afirmou que Ana Hickmann passou a ingerir álcool excessivamente durante a pandemia de Covid-19 , se tornando agressiva quando o fazia. Correa diz que teria alertado a família da apresentadora sobre o quadro. "Diante disso, ela criava fatos e situações contra mim, e me humilhava na frente de todos."

Correa ainda afirmou que a apresentadora e o cozinheiro Edu Guedes (49) têm problemas de saúde mental, e rebateu o pedido de prisão vindo da ex-mulher. Ele ainda citou traumas de infância da modelo, e falou que ela não buscou tratamento após sofrer uma tentativa de assassinato em 2016, em Belo Horizonte. "Eu quero Ana Hickmann sendo investigada, testada e autuada pelas suas loucuras."

"Eu não vou esperar a quarta vez da Ana Hickmann tentar me prender. Estou exausto da loucura [dela]. Peço a Deus que essa juíza atenda nosso pedido e coloque ela para fazer o exame de sanidade mental", continua. "Do lado de cá tem um homem cansado, machucado, amedontrado, sem dinheiro, morando mal. Estou exausto de ser tratado como um cachorro de rua."

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Ana Hickmann compartilhou uma nota rebatendo as acusações do ex-marido e afirmando que a medida protetiva contra o empresário continua válida, após decisão do Ministério Público. No texto, a defesa da apresentadora afirma que ela vem sofrendo uma série de violências do empresário.

"Alexandre usa o atentado que quase tirou a vida de Ana Hickmann, em 2016, para violentá-la psicologicamente, pois sabe da fragilidade e o quanto o fato traz gatilhos à apresentadora. Ele inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la e tenta invalidar todos os fatos que ela vem dissertando à justiça com um único objetivo: proteger a si mesma e ao filho."

"O Ministério Público indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva feito por Alexandre, tornando-a ainda válida. A apresentadora está com medo se sente diariamente ameaçada por Alexandre Correa", finaliza a nota.

