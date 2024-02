Alexandre Correa afirma ter processado SBT por danos morais: 'R$ 20 milhões de indenização'

Em nota enviada à CARAS Brasil, a defesa de Alexandre Correa informou que moveu uma ação de danos morais contra o SBT por conta do programa Fofocalizando

Alexandre Correa afirma ter protocolado uma ação de danos morais contra o SBT por conta da cobertura do programa Fofocalizando sobre sua separação com Ana Hickmann. Em audio enviado à CARAS Brasil, a defesa do empresário afirmou que a emissora tem responsabilidade sobre o que é divulgado na atração.

"Alexandre interpôs uma ação contra o SBT no valor de R$ 20 milhões de danos morais por essa repetição constante dessa fake news que Alexandre vai ser preso a qualquer momento", disse a nota.

O caso se iniciou após o portal Leo Dias compartilhar uma publicação afirmando que Alexandre corria risco de ser preso por descumprir a medida protetiva. Em seguida, a informação foi comentada pelos intergrantes da atração vespertina.

Procurado pela CARAS para se pronunciar sobre o processo movido por Alexandre, o SBT afirmou que ainda não teve conhecimento da ação. “Até o momento o SBT desconhece”, disse a emissora em resposta.

Vale destacar que Alexandre também foi a delegacia formalizar um B.O contra Leo Dias e Cariúcha, por conta de seus comentários no Fofocalizando. Durante o programa, a Garota da Laje chorou ao vivo ao tentar rebater a acusação. “Não vai conseguir e nós mulheres não vamos largar a mão na Ana, principalmente as mulheres que foram vítimas de violência doméstica”, disse.

VAQUINHA ONLINE

Na última quinta-feira, 22, Alexnadre voltou a ser destaque na mídia após ganhar "vaquinhas" online feitas por internautas para ajudá-lo financeiramente. Isso porque ele havia afirmado que estava sem dinheiro. De acordo com a defesa de Alexandre Correa , o empresário estaria tratando sua saúde e sem recursos.

"Alexandre comove internautas que montaram uma 'vaquinha' para auxiliar esse com sua sobrevivência até que que a Justiça coloque fim nos abuso. Após ser acusado falsamente por Ana Hickmann de ter desviado milhões das empresas, usando do golpe falsa Maria da Penha a apresendora ficou com o uso de todos os imóveis e receitas do casal", completa o comunicado compartilhado com a CARAS Brasil.