Além de Viih Tube, quais famosos já gastaram fortunas em festas? Veja a lista

A CARAS Brasil preparou uma lista repleta de estrelas que não pouparam esforços para ter um evento bombástico, assim como Viih Tube e Eliezer

Com bebida à vontade e muito luxo, muitos famosos têm se surpreendido com o investimento pesado em suas celebrações. No último final de semana, Viih Tube (23) e Eliezer (34) chocaram com a super festa de aniversário de Lua (1), que completou um aninho. Por conta disso, a CARAS Brasil preparou uma lista repleta de estrelas que não pouparam esforços para ter um evento bombástico.

Thaynara OG - São João da Thay

Realizado há seis anos em São Luís do Maranhão, o São João da Thay se tornou uma festa que já entrou no calendário do estado. Organizado por Thaynara OG, o evento é responsável por fomentar o turismo da região com a chegada de centenas de influenciadores, que por dias são incentivados a divulgar e mostrar as belezas do maranhenses. Além disso, o evento arrecada doações para instituições beneficentes.

Ivete no São João da Thay

Carlinhos Maia - Natal da Vila

Anualmente o influenciador costuma reunir diversos famosos e influenciadores em sua cidade natal para comemorar o popular Natal da Vila. Na ocasião, Carlinhos instala uma mega estrutura na vila onde foi criado com direito a atrações, sorteios e muito conteúdo.

Simaria - festa de 40 anos

Em 2022, Simaria não poupou esforços para celebrar seu aniversário de 40 anos. Mesmo diante de uma grande crise na carreira, a famosa deixou as críticas de lado e reuniu mais de 800 convidados no espaço no Village JK, em São Paulo. Além de muita comida típica nordestina, a festa da sertaneja teve apresentações de grandes estrelas como João Gomes, Xand Avião e Manu Bahtidão.

Virginia

A mais nova apresentadora do SBT também faz parte da lista de famosos que adoram dar festões. No último ano, por exemplo, Virginia gastou mais de 1 milhão de reais em um evento da sua marca, a We Pink. Realizado na Vila JK, espaço luxuoso de São Paulo, a gata recebeu diversos amigos e familiares.

Gkay - Farofa da Gkay

Com investimento de milhões, a influenciadora Gessica Kayane costuma celebrar seu aniversário com a presença de diversos amigos e influenciadores das mais diversas áreas em um resort luxuoso no Ceará. O evento costuma durar três dias e conta além de comida e bebida à vontade, com apresentações dos maiores artistas do país.

Marcos Mion

No ano passado, o apresentador da TV Globo gastou bastante no aniversário de 15 anos de sua filha, Donatella Mion. Realizado no hotel Palácio Tangará, o evento teve show privado do DJ Alok e participação especial de Zeeba. Entre os convidados estavam Otávio Mesquita, Lúcio Mauro Filho, Rodrigo Bocardi, Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro e outros artistas.