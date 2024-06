Além de Simony, veja outros cinco famosos que já ganharam presentes luxuosos

A CARAS Brasil preparou uma lista repleta de famosos que, assim como Simony, também já foram presenteados com muito luxo

A cantora Simony deu o que falar nas redes sociais após revelar que foi alvo de um admirador secreto, que lhe presenteou com um carro luxuoso. No entanto, a artista não é a primeira a receber mimo caríssimo de deixar o queixo caído. A CARAS Brasil reuniu uma lista com famosos que chocaram ao falar sobre presentes caros.

VIRGINIA E ZÉ FELIPE

No ano passado, a influenciadora surpreendeu o maridão com um jatinho de presente. A aeronave, Citation Excel modelo 560XL, fabricado em 1999 custou em torno de R$ 35 milhões. De acordo com piloto da família, "a aeronave bimotor é considerada moderna, versátil e segura, perfeita para voos em família, lazer e compromissos".

CARLINHOS MAIA E LUCAS GUIMARÃES

Comemorando 14 anos de relacionamento, Carlinhos virou notícia após revelar que presenteou o marido com um carro avaliado em mais de R$ 2 milhões. Se trata de uma Mercedes-Benz edição limitada: a especial G63 Grand Edition. Existem apenas 16 unidades disponíveis no Brasil.

LUAN SANTANA E CRISTIANO RONALDO

Estrela do Réveillon do cantor Cristiano Ronaldo, o sertanejo Luan Santana recebeu um presentinho nada singelo do jogador de futebol pouco antes de subir ao palco. Na ocasião, o artista ganhou nada mais nada menos que um Rolex, uma das marcas de relógios mais caras do mundo.

WESLEY SAFADÃO

Durante as comemorações do último natal, Wesley Safadão recebeu um "brinquedinho" luxuoso de sua esposa, Tahyane Dantas. O mimo foi simplesmente um caminhão avaliado em R$ 1 milhão. O cantor mostrou nas redes sociais o momento que recebeu o veículo. Na época, o cantor chegou a compartilhar um vídeo dirigindo o automóvel de mais de R$ 1 milhão.

MAVI, FILHA DE NEYMAR

Herdeira de um dos maiores jogadores do mundo, Mavi mal completou um ano e já tem esbanjado luxo por onde passa. Pouco antes de chegar ao mundo, a garotinha ganhou alguns presentinhos dos familiares e um deles foi um tênis luxuoso da marca Dolce & Gabbana, avaliado em impressionantes 2 mil reais.