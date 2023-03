Além de Luana Piovani, veja famosas que tiveram problema com ex-maridos

Batalha judicial envolvendo Luana Piovani e Pedro Scooby tem movimentado mundo dos famosos

A atriz Luana Piovani (46) voltou a ficar em evidência nesta quarta-feira, 01, após soltar uma indireta sobre sua situação envolvendo seu ex-marido, o surfista Pedro Scooby (34). Os dois estão enfrentando uma batalha judicial que está mudando as estruturas do mundo dos famosos, que conta com diversas histórias bem parecidas.

Através dos stories, a artista compartilhou um texto de uma especialista falando sobre violência processual, algo muito comum quando homens tentam calar suas ex-esposas.

"Foto da mãe pelada em processo não pode, não é produção?", disse ela, mandando uma indireta para Scooby, que teria inserido fotos sensuais dela no processo, na tentativa de desqualificá-la enquanto mãe.

Mas Luana Piovani não é a primeira famosa a usar as redes sociais para soltar alfinetadas para seu ex-marido. Mu itas celebridades têm utilizado a plataforma para expor problemas pessoais que envolvem o poder jurídico .

Confira a lista de famosas que tiveram problema com ex-maridos:

Titi Muller

A apresentadora do Multishow recentemente deixou os fãs chocados ao revelar o real motivo por trás de sua separação. Em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, da escritora Tati Bernardi, do UOL, ela falou pela primeira vez sobre o assunto.

Segundo a famosa, ela está sendo processada por Tomás Bertoni e não pode falar publicamente sobre ele ou detalhes de seu casamento. Titi ainda afirmou que foi vítima de violência psicológica e física do ex-marido ainda na gravidez, em 2020.

Eu tô MUITO horrizado.

Forças Titi Muller! pic.twitter.com/BIk6K3LK9k — PEDRAO #BBB23 (@Itspedrito) February 23, 2023

Cris Dias

A jornalista esportiva não esconde de ninguém que não tem uma boa relação com seu ex-marido, o ator Thiago Rodrigues. Diversas vezes ela já usou as redes sociais para expor atrasos na pensão do único filho do ex-casal, Gabriel Rodrigues, de 13 anos.

No ano passado, Cris aproveitou o momento que o artista estava em evidência por conta de uma caso policial, para expor que ele não costuma ser responsável quanto às obrigações de pai.

Amiga o dia que ele me deixar em paz pagando a pensão em dia, talvez, quem sabe. — Cris Dias (@crisdiass) December 19, 2022

O pai ausente do meu filho vc quer dizer? O próprio não se respeita, fazer o q — Cris Dias (@crisdiass) December 19, 2022

Karina Bacchi

No ano passado, a atriz virou destaque nas redes sociais após seu ex-esposo, Amaury Nunes afirmar que estava sendo impedido de visitar o próprio filho, Enrico, de cinco anos. O garoto é fruto de uma inseminação artificial, mas foi criado desde os primeiros meses ao lado do empresário.

"Deus sabe que eu jamais seria egoísta e seria ingrata de privar o meu filho de tudo aquilo que ele merece viver e tudo aquilo que seria bom pra ele mesmo que isso doesse no meu coração", afirmou ela, que enfrentou uma batalha judicial para conseguir o distanciamento de Amaury com Enrico.