Após mandar indireta para Thiago Rodrigues, Cris Dias o acusa de não pagar pensão

Jornalista Cris Dias acusou ex-marido Thiago Rodrigues de não auxiliar os filhos após polêmica com o ator

Após os fãs suspeitarem que Cris Dias (42) teria mandando uma indireta para o ator Thiago Rodrigues (42), a jornalista confirmou que se tratava dele. Para quem está perdido na história, vamos recapitular.

O ator se envolveu em uma confusão, no Rio de Janeiro, ao aparecer no hospital com diversos ferimentos no rosto e cabeça e afirmou que foi assaltado e agredido por diversos homens. A polícia começou a investigar e percebeu que nada havia sido roubado, a não ser o celular dele, que sumiu.

Ao procurar as imagens de câmeras de segurança, os agentes acharam uma imagem em que Thiago está sentado em um banco e cai sozinho para frente, causado os ferimentos. Ele teria sido socorrido por feirantes.

Após a descoberta vir a tona, Cris Dias escreveu que "averdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer". Ela foi casada com ele de 2007 a 2017 e o relacionamento foi lotado de polêmicas.

Quando seguidores começaram a dizer que ela não superava o ex-marido, ela explicou que só conseguiria esquecê-lo se ele pagasse a pensão dos filhos com frequência, o que, segundo ela, não acontece.

Confira os prints das mensagens de Cris Dias: