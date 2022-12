Ex de Thiago Rodrigues, Cris Dias manda indireta na web: ''A verdade sempre aparece''

Jornalista Cris Dias, ex de Thiago Rodrigues, posta indireta após reviravolta nas investigações do caso de suposta agressão

A jornalista Cris Dias (42) fez uma publicação misteriosa nas redes sociais e os internautas apontaram que foi uma indireta para o ex, Thiago Rodrigues (42).

Após novas investigações no caso do ator, que apareceu machucado por ter sofrido uma suposta agressão de assaltantes na semana passada, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, Cris publicou um desabafo na web.

Depois de ir ao ar uma reportagem do programa Domingo Espetacular, da Record TV, que afirmou que o ator não foi agredido ou assaltado, e que ele teria, na verdade, caído sozinho, a famosa mandou uma indireta nesta segunda-feira, 19.

"A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer", escreveu Cris Dias, que foi casada com Thiago de 2007 a 2017. Os dois tiveram um relacionamento marcado por desentendimentos e polêmicas.

Confira o post de Cris Dias, ex de Thiago Rodrigues, nas redes sociais:

Thiago Rodrigues faz primeira aparição em público após assalto

O ator Thiago Rodrigues fez a primeira aparição em público após levar um grande susto no dia 11 de dezembro. Ele foi em uma delegacia na tarde do dia 13 para falar sobre o suposto assalto que sofreu no Rio de Janeiro. O artista contou que apanhou durante o assalto e acabou com um ferimento na cabeça.

Na saída da delegacia, ele foi fotografado com um curativo na cabeça e usando um boné para proteger a região. Thiago Rodrigues teria sido assaltado quando estava saindo de uma festa e ficou desacordado no chão. Uma senhora socorreu o ator, que foi levado para o hospital com o ferimento na cabeça. Ele foi liberado pelos médicos logo após fazer o curativo.

