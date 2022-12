Thiago Rodrigues: Polícia descarta assalto após ele surgir machucado

Delegada de polícia do caso do ator Thiago Rodrigues revela que o ator caiu sozinho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou que já descartaram a hipótese de que o ator Thiago Rodrigues (42) teria sido espancado durante um assalto. Ele apareceu com machucados na cabeça há alguns dias e levou a suspeita de que teria sido agredido em um roubo. Porém, a delegada do caso revelou ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, que a suspeita foi descartada .

A reportagem revelou que a polícia encontrou imagens que provam que ele caiu sozinho ao tentar se sentar em uma barraca de feira. A investigação ainda trabalha com a suspeita de que ele possa ter sido furtado após a queda. A delegada Bianca Lima disse: “Aqui na delegacia, ele simplesmente disse: 'eu não me recordo do que aconteceu'”.

Ela ainda completou: “Assim que soubemos, iniciamos a diligência. Comprovamos que ele não foi vítima. Ele afirmou que saiu de um evento com uma amiga e ela deixou ele em um lugar, que bate com as imagens que temos. Podemos afirmar que é ele nas imagens da feira”. Assim, a delegada informou que a primeira hipótese foi descartada após a investigação.

Agora, a polícia busca saber onde o celular do ator foi parar, se ele foi furtado após a queda. “Nós vamos buscar saber qual é o paradeiro desse celular, nós precisamos de tempo para notificar as operadoras e saber onde está esse celular”, informou.

Thiago Rodrigues apareceu com curativo na cabeça na delegacia

Na semana passada, o ator Thiago Rodrigues foi até uma delegacia no Rio de Janeiro para dar depoimento sobre o que aconteceu após a acusação de que teria sido espancado durante um assalto. Na terça-feira, 13, o artista foi fotografado pela primeira vez desde o que ocorrido e surgiu com curativo na cabeça.

Usando um boné, ele foi visto com uma faixa protegendo o ferimento em sua cabeça. Após o ocorrido, a empresária dele informou que o artista teria sido agredido durante um assalto. "Ele acordou com uma senhora cuidando dele. Mas ele ficou machucado e desacordado até ela chegar, acredito eu", informou a empresária ao site da revista Quem. Por fim, ela falou sobre o machucado. "A cabeça dele ficou muito machucada, saiu uma parte do couro cabeludo", contou.

Foto: Fabricio Pioyani / AgNews