Com curativo na cabeça, Thiago Rodrigues faz primeira aparição em público após assalto

Thiago Rodrigues aparece com a cabeça enfaixada ao ir em uma delegacia após ser espancado durante assalto no Rio de Janeiro

O ator Thiago Rodrigues (42) fez a primeira aparição em público após levar um grande susto noinício desta semana. Ele foi em uma delegacia na tarde desta terça-feira, 13, para falar sobre o assalto que sofreu no Rio de Janeiro. O artista apanhou durante o assalto e acabou com um ferimento na cabeça.

Assim, na saída da delegacia, ele foi fotografado com um curativo na cabeça e usando um boné para proteger a região.

Thiago Rodrigues foi assaltado quando estava saindo de uma festa. Os criminosos levaram o celular dele e bateram no artista, que ficou desacordado no chão. Uma senhora socorreu o ator, que foi levado para o hospital com o ferimento na cabeça. Ele foi liberado pelos médicos logo após fazer o curativo.

Empresária de Thiago Rodrigues dá mais detalhes sobre o que aconteceu

Após o susto com o ator, a empresária de Thiago Rodrigues contou mais detalhes sobre a noite do assalto."Ele está bem agora, ficou bem machucado e em choque com a situação… Realmente é muito triste ver como estamos vulneráveis a esse tipo de coisa", disse à 'Quem'.

Então, ela contou como tudo aconteceu. "Foi uma covardia absurda. Ele estava indo pegar um táxi. Saiu de uma festa ali perto e atravessou para pegar um táxi. E quando foi atravessar a Praça Santos Dumont já foi abordado", disse, confirmando que Thiago só entendeu que estava sendo assaltado - seu celular foi levado - quando já estava apanhando e no chão. "Ele acordou com uma senhora cuidando dele. Mas ele ficou machucado e desacordado até ela chegar, acredito eu", acrescentou.

Por fim, ela falou sobre o machucado. "A cabeça dele ficou muito machucada, saiu uma parte do couro cabeludo", contou.