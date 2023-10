Além de Jenny Miranda: Relembre quais participantes desistiram de A Fazenda

Jenny Miranda deu o que falar na web ao bater o sino e pedir para sair de A Fazenda 15 na última segunda-feira

Jenny Miranda (36) deu o que falar na web ao bater o sino e pedir para sair de A Fazenda 15, da Record TV, na última segunda-feira, 9. A ex-peoa, porém, não foi a única a entrar para o reality show e desistir do prêmio ao longo da competição. Relembre quais participantes desistiram de A Fazenda além de Jenny Miranda.

Bárbara Koboldt (48), que participou da edição de 2009 de A Fazenda, foi a primeira competidora do reality show que pediu para sair do confinamento, após oito dias no programa. Na época, a artista, que atualmente atua nas áreas de artes plásticas, filosofia e psicanálise, justificou a desistência pelo medo de alguns animais e a falta de amizades com os participantes.

Gretchen (64) também marcou o reality show com sua desistência um mês após entrar para o confinamento. Com saudades dos filhos, ela surpreendeu ao pedir para sair de A Fazenda. Em julho deste ano, a atriz comentou sobre a atração em entrevista ao programa Splash Show: "A Fazenda está com um nível um pouco diferente de quando eu fiz, que não é muito o estilo que eu gosto".

A saudades motivou outros participantes a deixarem o confinamento de A Fazenda para voltarem à rotina cotidiana, como Thiago Servo (37). O cantor sertanejo participou do programa em 2015 e justificou a saída do reality por sentir falta dos palcos. Fernanda Medrado ainda marcou a escolha de competidores do meio musical em A Fazenda quando tomou a mesma decisão de Thiago Servo. Segundo a cantora, ela desistiu da competição por problemas psicológicos.

Participante de A Fazenda 14, Deolane Bezerra (35) foi outra peoa que pediu para sair do reality show. A advogada deixou o programa após ser receber a notícia da internação de sua mãe. Ainda na edição do ano passado, Pétala Barreiros (24) marcou o programa com mais uma desistência . Em entrevista ao podcast Contigo!, a influenciadora revelou o verdadeiro motivo de ter escolhido deixar o programa.

"Não aguentava mais. Eu surtada, com compulsão alimentar, comecei a vomitar lá dentro. Tudo de ruim. Foram muitos gatilhos para mim, porque várias situações que eu vivi ali dentro, eu já tinha passado de alguma forma", compartilhou Pétala Barreiros.