Mariano entrega novo projeto musical perto da família: 'Sertanejo mais antigo'

Em entrevista ao Podcast da CARAS ao vivo, Mariano entregou novo projeto musical em sua casa e adiantou lançamento

Mariano (36), que vive dupla sertaneja com o irmão, Munhoz (37), anunciou novidade na carreira perto da família. Em entrevista ao Podcast da CARAS ao vivo, junto com Jakelyne Oliveira (30), com quem deve se casar em breve, o cantor entregou novo projeto de regravações de músicas em sua casa e adiantou lançamento com o irmão: "Sertanejo mais antigo".

"A gente decidiu gravar um projeto mais intimista. Sempre tivemos vontade de gravar músicas que fazem parte da nossa vida, poque eu e o Munhoz aprendemos juntos a tocar violão com Legião Urbana, MPB, um sertanejo mais raiz. Então, a gente sempre teve vontade de gravar as músicas que a gente realmente gosta", revelou Mariano .

"Sabe aquela playlist para colocar no churrasco e deixar rolando, porque toca de tudo um pouco? Vai ser mais ou menos nessa vibe", acrescentou o cantor sertanejo , conhecido por hits como Paredes Pintadas e Nunca Será.

Mariano contou que o projeto deve ganhar intimidade com as gravações dentro de sua casa: "Resolvemos gravar lá em casa, na minha chácara em Campo Grande, um projeto de regravações com algumas músicas de MPB e sertanejo mais antigo, uma coisa mais em casa". "Vocês vão estar lá com a gente, convivendo e passando os perrengues", comentou Jakelyne Oliveira, que esteve ao lado do cantor sertanejo no Podcast da CARAS ao vivo.

