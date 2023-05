Munhoz entrega como descobriu que Mariano foi traído por ex-namorada: ‘Investigar’

Munhoz e Mariano revelaram como descobriram traições antes da fama; a dupla está comemorando 15 anos de carreira e participou do Podcast Contigo!

Munhoz (37) e Mariano (36) participaram no Podcast Contigo!. A dupla falou sobre o DVD "15 anos de história", que conta com músicas inéditas e regravações desses 15 anos de carreira. Além disso, também falaram sobre a vida pessoal e Munhoz entregou como descobriu que Mariano foi traído por uma ex-namorada. "Investigar", afirmou o cantor.

Durante a entrevista, Mariano revelou que já foi traído antes da fama. "Existe uma grande diferença entre ser ‘chifrudo’ e ser traído. O chifrudo é aquele que sabe, aceita e continua. Eu nunca fui chifrudo, já fui traído", disparou. O cantor ainda contou que foi o amigo quem descobriu a traição e revelou tudo para ele. "Tive que investigar, conhecer pessoa que conhecia pessoa ali... Para estar perto, conseguir um telefone, achei uma câmera digital... Na época era câmera digital! Essa câmera tinha uma foto dessa menina no colo de um cara", afirmou Munhoz.

O artista ainda contou que investigou tudo para ter certeza e conseguir falar a verdade para seu companheiro de trabalho. "E se eu chegar lá, falar e não é? Vai ficar ruim para mim! [...] Se tiver essa mulher aqui perto de mim, eu vou xingar essa pessoa, porque não vou aceitar isso não", disparou ele. "Se tem uma coisa que eu não admito é traição. Mentira e traição para mim não cabe em relacionamento nenhum, nem de amizade, nem de nada", disse Mariano, que terminou o namoro após descobrir que foi traído.

Entretanto não foi só Mariano que foi vítima de uma traição. Munhoz também contou que na adolescência foi traído. "A gente tava em um barzinho e aí eu tava conversando, ela falou 'vou no banheiro e já volto'. Falei 'tá bom'. Mas ela não voltava e eu fui atrás, quando cheguei lá ela 'tava' grudada no caboclo... E era conhecido nosso! Falei 'que bonito!' e eu ainda voltei e fiquei com ela por um tempo [...] Eu ainda aceitei! Fui para casa dela no mesmo dia", afirmou, rindo ao lembrar da situação.