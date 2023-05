Munhoz e Mariano revelam motivo para não lançar todas as músicas de uma vez; entenda

Munhoz e Mariano gravaram músicas inéditas e regravaram sucessos da dupla em comemoração aos 15 anos de carreira; as canções são lançadas aos poucos

Munhoz (37) e Mariano (36) participaram no Podcast Contigo!. A dupla desabafou sobre os desafios de regravar hits em comemoração aos 15 anos de carreira e revelaram o motivo para não lançar todas as canções de uma vez. Entre os sucessos do novo DVD, estão Camaro Amarelo, música que foi sucesso há 10 anos, e Seu Bombeiro.

A dupla afirmou que hoje o consumo está muito rápido e a internet acaba acelerando ainda mais. Então, se eles lançam todo o DVD de uma vez, as pessoas vão consumir tudo logo. "Em três meses já enjoou", disse Munhoz. "Os artistas antigamente gravavam um disco a cada dois anos, hoje as pessoas gravam dois, três projetos em um ano", afirmou Mariano. "Estamos pensando no próximo projeto que em três meses no máximo devemos gravar! [...] Não sabemos se vai ser mais intimista, mais show…", completou o cantor.

O DVD "15 anos de história" conta com músicas inéditas e regravações desses 15 anos de carreira da dupla . O projeto foi gravado em setembro, em São Paulo, e suas canções são lançadas aos poucos. Além do mais, contou com participações especiais como Guilherme & Benuto, João Bosco & Vinicius, Yasmin Santos, GAAB e Fred e Fabrício. "Nada mais justo do que a gente comemorar esses 15 anos com músicas inéditas, mas também resgatando sucessos da dupla com uma nova roupagem. Eu acho que a música todo dia se renova principalmente na questão de arranjos, ritmos", declarou Mariano.

O artista ainda contou que os amigos dividiram as funções para a produção do projeto especial. Enquanto Mariano ficou responsável pelas composições, Munhoz assumiu a produção. "A gente praticamente se internou em um estúdio por 3 meses antes do DVD. [...] Ficou muito bacana porque a gente conseguiu trazer essa nova roupagem para as músicas do que está rolando de mais moderno hoje. Está sendo muito legal ter essa repercussão com músicas que já foram sucesso além das inéditas".