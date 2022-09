Munhoz e Mariano gravam DVD em comemoração aos 15 anos de carreira: ''Realização de mais um sonho''

A dupla Munhoz e Mariano reuniu um time de famosos no palco e na plateia durante a gravação do DVD de 15 anos de carreira

Na noite da última quarta-feira, 21, Munhoz e Mariano gravaram o DVD em celebração aos 15 anos de carreira. A dupla agitou fãs o convidados em São Paulo com uma apresentação com produção gigante.

A dupla reuniu Jakelyne Oliveira, Paula Mattos, Duda Reis, Lipe Ribeiro, Daniel Caon, Raissa Barbosa, Maria Lina,Leizinho, Éric (Atitude 67), além dos familiares e fãs.

Além disso, eles dividiram palco com Guilherme & Benuto, João Bosco & Vinicius, Yasmin Santos, GAAB e Fred e Fabrício.

"Esse projeto vem pra coroar um grande momento na nossa história e mostrar a grandiosidade de Munhoz & Mariano. Todo mundo vai poder conferir o tamanho da estrutura que preparamos para esse trabalho. Ta lindo. Podemos dizer que é a realização de mais um sonho, e só conseguimos agradecer a Deus, nossos fãs, e em todo mundo que sempre acreditou e apoiou nosso trabalho durante esses 15 anos", celebrou Mariano.

"O que vivemos na noite de ontem vai ficar pra sempre guardado em nossa memória e de todos os presentes. Foi um DVD completamente diferente do que vem sendo apresentado no mercado, e fizemos na intenção de marcar a história de Munhoz & Mariano e de todos que torcem e vibram por nós. Tá incrível", completou Munhoz.

O repertório contou com canções inéditas e regravações de sucessos como o hit Camaro Amarelo. O DVD ainda contou com palco tecnológico, cheio de LED, e um balé incrível que acompanhou os cantores em todas as faixas.

