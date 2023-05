Além de Diana: Relembre as namoradas de Charles III antes da coroação

Charles III deu o que falar com suas namoradas durante juventude

Charles III (74), que será coroado rei do Reino Unido, já teve muitas namoradas antes de seu atual casamento com Camilla Parker Bowles (75). Com rumores de que teria namorado 20 mulheres em apenas uma década, ele deu o que falar durante sua juventude antes de seu famoso relacionamento com a princesa Diana.

Nos anos 1970, Charles III enfrentava a pressão para encontrar uma mulher e se casar. Segundo o documentário The Royal House of Windsor, o então prícipe estava apaixonado pela atual esposa, com quem viveu um namoro em 1972. Após o término em 1973, Camilla Parker Bowles se casou com Andrew Parker Bowles, e Charles III foi enviado para a Marinha.

Ainda no mesmo ano do término com Camilla , o rei viveu um romance com Lady Jane Wellesley, relação que durou até 1974. Quem seguiu a lista como namorada do galã foi Davina Sheffield, neta do primeiro Lorde McGowan, em 1976, mas a relação também não perdurou.

No ano seguinte, Lady Sarah Spencer assumia o papel de namorada de Charles III. Apesar do relacionamento, foi ela quem apresentou Diana, sua irmã mais nova, para o então prícipe do Reino Unido. O amor, porém, não foi à primeira vista. Em 1980, o rei ainda namorou Anna Wallace, que negou um pedido de casamento do monarca e rompeu a relação, segundo o portal Aventuras na História.

