Agatha Moreira é parada em blitz no Rio de Janeiro

A atriz Agatha Moreira foi flagrada na madrugada desta quinta-feira, 14, realizando o teste do bafômetro em uma blitz realizada pela Lei Seca. Na região da Gávea, no Rio de Janeiro, a artista foi parada pelos profissionais para verificar se havia consumido álcool.

Muito simpática, a famosa atendeu não apenas ao pedido de passar pelo teste, como também posou ao lado dos profissionais mostrando para o fotógrafo que estava tudo bem. Sorrindo e contente, ela deixou a tenda para voltar ao seu carro.

No ar na novela das nove, Terra e Paixão, Agatha Moreira tem protagonizado cenas quentes na trama com vários personagens. Em entrevista exclusiva para a CARAS, ela falou sobre viver Graça. "É muito tranquilo, na novela das 21h não pode tirar uma camisa, não pode nada. Eu sou bem tranquila", disse. "Verdades Secretas, principalmente pela minha personagem que era uma modelo internacional, tinha aquela preocupação de ficar fazendo cenas seminua", declarou sobre o trabalho ousado que fez antes.

Fotos: Delson Silva

