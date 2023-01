Agatha Moreira ganha bolo de Rodrigo Simas e surpreende ao surgir com cabelos loiros: ''Gata''

Aniversariante do dia!

Completando mais um ano de vida, Agatha Moreira radicaliza o visual e surge com fios longos e loiros em festa intimista ao lado do namorado

A atriz Agatha Moreira está completando mais um ano de vida e ganhou uma surpresa especial do namorado, Rodrigo Simas (31)!

Nesta quinta-feira, 19, a artista comemora a chegada dos 31 anos de idade, e durante a madrugada, foi surpreendida pelo amado com um bolo improvisado em casa. A famosa, que estava usando um corte curtinho, chamou atenção ao surgir com visual novo na foto.

"31! Foi dada a largada... E do jeitinho que eu gosto: dia intenso de trabalho, muito amor chegando em casa e um improviso de chocotone com vela de sétimo dia", brincou ela, que aparece com os fios longos e loiríssimos.

Em seu feed, Agatha ainda deixou a web babando ao compartilhar sequência de registros exibindo a transformação radical. "BLOND", disse Moreira ao legendar a publicação.

Nos comentários, Agatha recebeu uma chuva de elogios de fãs e famosos. "Muito linda", babou Simas. "Não cansa de ser linda", disse Larissa Manoela. "Sem comentários pra essa gata", exaltou Giovanna Lancellotti. "Aff, que lindaaa", destacou Isis Valverde. "Como consegue ficar ainda mais linda?", perguntou Isabella Santoni. "Belíssimo resultado!!! Parabéns, meninos! Agatha está deslumbrante", falou Susana Vieira.

Confira o bolo de aniversário e o novo visual de Agatha Moreira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Agatha Moreira rouba a cena ao exibir corpão em viagem com Rodrigo Simas

Agatha Moreira, que viveu Giovanna em Verdades Secretas, compartilhou registros de sua viagem de férias ao lado do namorado, Rodrigo Simas!

A atriz usou as redes sociais para publicar uma sequência de fotos durante os dias de descanso em Barra Grande, na Bahia. Na série de imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ela aparece com o amado ao lado de amigos. Em alguns cliques, Agatha posou usando um biquíni preto cavado, mostrando seu corpo sarado e a barriga sequinha.

