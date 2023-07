Agatha Moreira é barrada de entrar em área VIP de show de Ludmilla; veja

Impedida de entrar na área especial do show, Agatha Moreira bate boca e fura bloqueio dos seguranças

A atriz Agatha Moreira estava curtindo o Numanice, promovido pela cantora Ludmilla, quando esbarrou em um problema, neste último sábado, 8, que aconteceu no estádio Nilton Santos, o Engenhão, do Botafogo, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. A famosa passou boa parte da festa na área VIP, mas sem pulseira que dava acesso ao local especial do evento.

Um tempo depois, quase no final da apresentação, a artista deixou a área VIP, mas quando foi tentar voltar ao espaço para buscar um casaco que havia deixado para trás. Mas, foi impedida por um segurança, que notou a ausência da pulseira em Agatha, impedindo que ela voltasse ao espaço especial.

Inconformada com a situação, Agatha Moreira começou a bater boca com os seguranças e conseguiu furar o bloqueio que eles faziam para conseguir recuperar seu casaco. Na saída, a atriz ainda discutiu novamente com os funcionários do evento. Tudo ainda foi gravado por um fã que estava no local e dado de forma exclusiva pelo jornalista Thiago Sodré.

Climão? Bruna Marquezine e Mel Maia evitam se encontrar durante show de Ludmilla no Numanice

Outro climão que se instaurou no evento foi entre as atrizes Mel Maia e Bruna Marquezine. As duas artista famosas foram convidadas para a festa que aconteceu na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro que tomou conta das redes sociais neste final de semana, mas não pareciam estar se entendendo durante o show de Ludmilla. Bruna e Mel estavam no mesmo espaço, porém o público que estava na área VIP da festa percebeu uma certa distância entre as artistas, o que se tornou ainda mais evidente quando Ludmilla chamou as atrizes para o palco, mas somente Mel Maia subiu para requebrar ao som de funk, enquanto Bruna Marquezine preferiu ficar com seus amigos.