Affair de Juliette desconversa ao ser questionado sobre ela: "Vamos falar de crossfit?"

Kaique Cerveny foi perguntado sobre Juliette e rapidamente fugiu da pergunta sobre a vida pessoal

O atleta de corssfit Kaique Cerveny foi questionado sobre seu suposto affair com Juliette e se negou a responder à pergunta, focando em falar somente do esporte.

A repórter começou tentando entender se a pronúncia do sobrenome do galã estava certa: "Agora a gente está aqui com o Kaique Cerveny, né?". "Isso aí, acertou", comemorou ele. "Primeira pergunta: e a Juliette?"

Sem graça e sem pestanejar, ele resolveu mudar de assunto: "Vamos falar de crossfit?" Os dois seguiram falando sobre o esporte, sem citar a vida pessoal do rapaz.

Vale lembrar que recentemente a campeã do BBB disse que havia sofrido uma decepção amorosa, que pode ter a ver com Kaique. "Me apaixono, amo, mas não sou muito romântica. Nunca tinha sofrido por amor até recentemente. Doeu, falei ‘como dói, e dói muito’. Eu não sabia que doía tanto. É uma dor física. Está passando", disse na entrevista ao podcast “Me desculpa Alguma Coisa” da Uol Universa.

A musa foi clicada com Cerveny em diversas ocasiões e não se sabe o que levou ao distanciamento do casal.

Veja vídeo: