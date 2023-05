Juliette revela sede de vingança após BBB 21: ‘Luz e trevas’

Campeã do BBB 21, Juliette admite sede de vingança após rever edição e ataques sofridos

Nesta quarta-feira, 24, a influenciadora e campeã do Big Brother Brasil 21Juliette Freire (33) usou sua participação no podcast Desculpa Alguma Coisa para revelar que sentiu sede de vingança após o fim da edição. Isso porque, mesmo com todo seu favoritismo, a advogada sofreu muito com os ataques dos outros participantes durante o confinamento.

Durante a entrevista, a cantora falou sobre como se sentiu ao ver trechos do programa, revendo para conseguir entender o comportamento de alguns confinados perante à ela. Juliette não fez questão nenhuma de esconder a raiva que sentiu.

“Tenho, óbvio, uma vingancinha dentro de mim. Lá eu não tinha. Depois que reassisti várias vezes, percebi comportamentos agressivos e tóxicos, e hoje eu vejo que foram. Lá, alguns eu percebia, e outros não”, comentou a campeã da edição. Ju contou que, por conta das várias intrigas, achou que poderia estar sendo insensata. Mas, depois do discurso dado pelo apresentador Tiago Leifert, entendeu que foi vista e ouvida. “Depois, quando fui assistir, fiquei com uma raivinha. Mas entendo que todos somos luz e trevas”, revelou.

“Tenho certeza também de que fiz muita coisa que não foi boa. Eu sou muito brava, inclusive trato isso na terapia. Sou muito seca, prática e até grosseira às vezes. Não sei como me viram fofa”, finalizou a influenciadora digital, sobre como sabe que durante seu cotidiano, costuma ser explosiva, tendo que tratar o excesso de ódio em sessões de terapia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Universa (@universa_uol)



Juliette detalha última mensagem que recebeu de Marília Mendonça

Saudade! A campeã do BBB 21, Juliette Freire comoveu os fãs ao contar que recebeu um convite surpreendente de Marília Mendonça (1995-2021). Isso porque durante a live realizada neste sábado, 20, a artista relembrou a última conversa que teve com a cantora meses antes de sua morte.

Pela primeira vez, Juliette compartilhou com o público a mensagem de áudio que recebeu da amiga e guarda com tanto carinho até hoje. No conteúdo da conversa, Marília convida a paraibana para uma rodada de cerveja em um boteco. "Eu não mostrei para ninguém ela falando assim: 'E aí minha irmã! Quando é que a gente vai tomar uma cerveja naqueles botecos bem copo sujo? 'Você gosta de uma cerveja? Eu acho que você gosta'", iniciou. "Eu disse: 'Eu gosto!'. E ela falou: 'Vamos qualquer dia tomar uma cerveja em um boteco bem sujo'. De vez em quando, eu escuto a voz dela. Sou fã demais", revelou durante a live. A influenciadora também voltou a lamentar a partida da amiga.