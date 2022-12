Adriano Imperador surge em festa de Natal sem esposa e gera boatos de nova separação

Ex-jogador de futebol Adriano Imperador participa de festa sem Micaela Mesquita e deixa seguidores curiosos

E para quem achou que a novela entre o ex-jogador de futebol Ariano Imperador (40) e a cabeleireira Micaela Mesquita tinha acabado, estava errado! O atleta apareceu na festa de Natal sem sua esposa, levantando suspeitas de que o casal teria terminado novamente.

Além disso, as suspeitas começaram a aumentar quando seguidores do casal perceberam que Micaela teria parado de seguir Didico nas redes sociais, apagando todas as fotos que tinha junto do ex-jogador de seu perfil oficial no Instagram.

Fãs do casal começaram a perceber a falta de Micaela Mesquita nas fotos de família do ex-Flamengo, e já questionaram o status do relacionamento de Adriano. “Separou de novo, Didico?”, disse uma seguidora. “O Uber da loira atrasou”, brincou um outro. “Natal sem a mulher?”, questionou uma terceira.

Adriano Imperador nega separação após briga de casal

Ainda no começo de dezembro, Adriano e Micaela foram alvos de rumores de separação apenas quatro semanas depois do casamento. Após uma briga com Micaela, os dois viveram boatos de que ela estaria pedindo a anulação do casamento, que foi negado pelo ex-jogador. “Gente, ainda estamos casados. Hoje faz um mês. Brigar é coisa de casal, isso é normal”, disse ele. Casados desde o dia 9 de novembro, de forma discreta, no civil, os pombinhos brigaram 24 dias depois da data e se afastaram.

Nas redes sociais, Micaela fez um desabafo no último final de semana ao ir à praia com uma amiga. “Tá doendo por dentro, mas eu não irei deitar para o sofrimento, vamos viver”, disse ela na legenda da foto. Agora, eles estão juntos novamente.