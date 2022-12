Adriano Imperador nega separação após briga de casal

Adriano Imperador se pronuncia sobre rumores de separação após a esposa cogitar a anulação do casamento

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador fez as pazes com a esposa, Micaela Mesquita. Os dois tiveram um desentendimento há alguns dias e até surgiram rumores de que a jovem estaria cogitando a anulação do casamento deles. Agora, ele se pronunciou e negou o divórcio.

Nos stories do Instagram, Adriano compartilhou uma foto dos dois juntos e em clima de romance e afirmou que eles continuam juntos. “Gente, ainda estamos casados. Hoje faz um mês. Brigar écoisa de casal, isso é normal”, disse ele.

Os dois se casaram no civil em 9 de novembro de forma discreta. Porém, 24 dias depois, eles brigaram e se afastaram. Tanto que a separação foi cogitada. Nas redes sociais, ela fez um desabafo no último final de semana ao ir à praia com uma amiga. “Tá doendo por dentro, mas eu não irei deitar para o sofrimento, vamos viver”, disse ela na legenda da foto. Agora, eles estão juntos novamente.