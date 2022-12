Esposa de Adriano Imperador espera a anulação do casamento, diz jornal

Três semanas após o casamento, Adriano Imperador e Micaela Mesquita estão separados e podem anular o casamento

O jogador de futebol Adriano Imperador está separado da esposa, Micaela Mesquita, com quem se casou no civil há menos de um mês. De acordo com o Jornal Extra, ela quer a anulação do casamento após se afastar do marido. No entanto, eles ainda continuam oficialmente casados.

A jovem teria voltado a morar na comunidade da Rocinha após a separação.

Nas redes sociais, ela fez um desabafo no último final de semana ao ir à praia com uma amiga. “Tá doendo por dentro, mas eu não irei deitar para o sofrimento, vamos viver”, disse ela na legenda da foto.

Os pombinhos se casaram no civil e assinaram os papéis que oficializaram a união há um mês. Durante o relacionamento, Adriano e Micaela já haviam terminado algumas vezes, sendo essa a sexta vez. De acordo com amigos próximo a família, os dois já estavam praticamente casados, usando até mesmo aliança nos dedos.

No último sábado, 03, o Jornal Extra revelou que o casamento deles chegou ao fim após os dois terem uma discussão.