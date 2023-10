Adriane Galisteu mostra momento raro com a mãe: ''Colinho antes da Fazenda''

Antes de ir para Fazenda, Adriane Galisteu mostra momento da intimidade ao lado da mãe, Emma Galisteu

A apresentadora Adriane Galisteu compartilhou um clique raro com a mãe, a dona Emma Galisteu. Vivendo uma rotina intensa de trabalho ao comandar A Fazenda 15, a loira conseguiu um tempinho para curtir com a matriarca.

Jogada no sofá, a comunicadora apareceu sorridente ao fazer uma selfie com Emma antes de ir para Itapecerica para mais um dia de apresentação do reality show rural da Record TV que está dando o que falar.

"Um colinho antes da Fazenda! Love you mamma", escreveu Adriane Galisteu se declarando em inglês e dizendo amar sua mãe. Nos comentários, entre questionamentos sobre uma possível expulsão de Yuri, a famosa recebeu elogios. "Linda", disseram os fãs.

Recentemente, a famosa emocionou ao relembrar a morte do irmão, Alberto Galisteu, o Beto. Ele morreu aos 28 anos após uma longa batalha contra o consumo de drogas. A mãe da artista, Ema Galisteu, ficou profundamente marcada pela tragédia.

História emocionante de Adriane Galisteu

"Quando tinha 15 anos, perdi meu pai e me vi ao lado da minha mãe, que lutava para tirar meu irmão Beto das drogas. Ou eu ia para cima da vida com tudo para me salvar e salvar minha mãe ou perdia a luta. Aprendi desde cedo a ir atrás e não desistir. E talvez o mais importante: sempre acreditar que vou conseguir. Sigo firme pensando igual", disse ela recentemente nas redes sociais.

Em 1996, quando o irmão morreu, a então modelo disse que ia lutar para que outros jovens não vivessem o que ele passou. "Estou disposta a participar de campanhas, alertar os pais e os jovens. Pode parecer um papo careta, mas não é. Eu vi meu irmão e seus amigos morrerem", declarou ela na época para a Folha de S. Paulo.