Tentaram de tudo: morte trágica do irmão de Adriane Galisteu deixou trauma na família

Morte trágica do irmão de Adriane Galisteu aconteceu em 1996; relembre o caso

A apresentadora Adriane Galisteu emocionou os fãs ao relembrar a morte do irmão, Alberto Galisteu, o Beto. Ele morreu aos 28 anos após uma longa batalha contra o consumo de drogas. A mãe da artista, Ema Galisteu, ficou profundamente marcada pela tragédia.

"Quando tinha 15 anos, perdi meu pai e me vi ao lado da minha mãe, que lutava para tirar meu irmão Beto das drogas. Ou eu ia para cima da vida com tudo para me salvar e salvar minha mãe ou perdia a luta. Aprendi desde cedo a ir atrás e não desistir. E talvez o mais importante: sempre acreditar que vou conseguir. Sigo firme pensando igual", disse ela recentemente nas redes sociais.

Em 1996, quando ele morreu, a então modelo disse que ia lutar para que outros jovens não vivessem o que ele passou. "Estou disposta a participar de campanhas, alertar os pais e os jovens. Pode parecer um papo careta, mas não é. Eu vi meu irmão e seus amigos morrerem", declarou ela na época para a Folha de S. Paulo.

Como morreu Beto Galisteu?

Beto Galisteu morreu de pneumonia decorrente da Aids. Ele se infectou injetando drogas. "Ele morreu ao meio-dia do domingo passado e, à tarde já estava enterrado. Eu daria tudo para tê-lo de volta, qualquer coisa. Me senti totalmente impotente. Não havia dinheiro que pudesse dar um pulmão ao Beto, não havia felicidade nem beleza que pudesse trazê-lo de volta. Da minha família só restaram minha mãe, uma irmã dela e eu."

Na mesma entrevista, ela disse que tudo aconteceu muito rápido. "Ele estava muito bem até uma semana antes. Na terça-feira, ainda foi a um bingo. Na quinta-feira, foi internado, e morreu quatro dias depois. Ele já tinha um problema de cirrose, provocado pela bebida, que se agravou com uma hepatite. Debilitado, pegou uma pneumonia, seguida por outra mais forte. Seu pulmão se acabou. Ele sempre dizia que não queria morrer magro, acabado, e parece que Deus o ouviu. Não tinha mancha pelo corpo, nem estava magro. Ele sofreu pouco tempo. A gente fez tudo o que podia" , declarou ela na ocasião.

Galisteu diz que mãe nunca se recuperou do drama

Durante o podcast Desculpa Qualquer Coisa, do UOL, a apresentadora também citou a morte do irmão, Beto Galisteu, como um ponto de mudança. "A gente sempre se deu bem, mas eu entendendo as regras dela. Como meu irmão passou por muitos problemas, ele acabou se dedicando mais a ele (…) quando ele morreu, metade da minha mãe foi embora e nunca mais voltou", declarou emocionada.