Adriane Galisteu explica porque a mãe não beija o neto: "Metade foi embora"

Adriane Galisteu explica comportamento "durão" da mãe e cita a morte trágica do irmão

Em um relato emocionante, a apresentadora Adriane Galisteu explicou detalhes da relação com sua mãe, Ema Galisteu. De origem húngara, ela sempre foi muito rígida na criação dos filhos.

"Ela sempre foi durona, o chinelo voava. Apanhei à beça. Meu irmão fazia, apanhava eu e ele. Lá em casa não tinha essa… apanhava os dois. Ela era brava, ela nunca foi do beijo e do abraço. Eu falo pra ela: “beija o Vittorio, mãe. Aproveita, abraça”. Ela fala não" , contou a apresentadora ao podcast Desculpa Qualquer Coisa, do UOL.

Galisteu disse que ela sempre demonstrou amor e afeto de outra forma. "Ela é a que dá o dinheiro escondido, o doce escondido, que vê ofilme junto, que acompanha, liga vinte vezes porque quer saber cada detalhe. É cheia de amor pra dar, mas não expressa desse jeito [com carinho físico]", explicou ela.

A apresentadora também citou a morte do irmão, Beto Galisteu, como um ponto de mudança. "A gente sempre se deu bem, mas eu entendendo as regras dela. Como meu irmão passou por muitos problemas, ele acabou se dedicando mais a ele (…) quando ele morreu, metade da minha mãe foi embora e nunca mais voltou", declarou emocionada.

Adriane Galisteu contou que entende perfeitamente a dor irreparável que ela viveu - o filho morreu aos 28 anos após se envolver com drogas. "Eu recuperei a minha mãe. Eu percebo hoje o tamanho da dor, realmente mãe nenhuma merecia passar por isso", alegou.

Adriane Galisteu é casada com o empresário Alexandre Iódice. Os dois tem um único filho, o lindíssimo Vittorio Galisteu, que hoje está com 13 anos. Este é o segundo casamento da modelo e apresentadora que também já viveu um casamento-relâmpago com o também empresário Roberto Justus.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Universa (@universa_uol)

Apresentadora curtiu férias em agosto

Nos últimos dias, a famosa encantou ao compartilhar cliques com a família em Portugal. Mesmo de férias, a famosa acabou tendo seu nome citado nas redes sociais por conta de um episódio do documentário de Xuxa, em que a Rainha dos Baixinhos falou sobre a relação com Ayrton Senna. Diante da situação, os internautas resgataram um vídeo de Galisteu reagindo às falas da ex do piloto sobre ir atrás dele enquanto estava namorando com a mãe de Vittorio.