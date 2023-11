Adele revela que se casou em segredo com empresário; fãs já suspeitavam

Adele e esposo tiveram um embate em relação para assinar contrato pré-nupcial; Adele e Rich Paul estão juntos desde 2021

Depois de semanas de especulações, a cantora Adele finalmente confirmou que está casada com o empresário Rich Paul.

Os rumores de que a cantora teria subido ao altar com o agente esportivo mais conhecido por trabalhar com a estrela da NBA LeBron James - aumentaram principalmente depois que ela se referiu a ele como “meu marido” durante um show em sua residência em Las Vegas. Fontes próximas afirmam que houve um pequeno embate em relação para assinar contrato pré-nupcial.

Tudo começou quando o comediante britânico Alan Carr realizou um show em um local super pequeno e íntimo para 75 pessoas - Carr é conhecido por ser um dos amigos mais próximos de Adele. De acordo com o site "Deuxmoi", Carr reservou um momento durante o show para perguntar aos convidados se alguém havia se casado recentemente, ao que Adele respondeu: “Sim!”

Embora Adele e Paul tenham se conhecido em uma festa muitos anos antes de começarem a namorar, foi só em 2021 que eles iniciaram um romance, dois anos depois que a cantora pediu o divórcio de seu ex-marido, Simon Konecki, com quem ela compartilha um filho, Angelo. Por conta desse divórcio, Adele foi bastante cautelosa ao pedir um contrato pré-nupcial extremamente rígido.

Uma fonte disse ao "RadarOnline" que “Adele tem algumas questões relacionadas à confiança, algo normal para ela, mas resolver o acordo pré-nupcial foi motivo de tensão entre eles. Ela acredita no amor, diz que qualquer coisa relacionada a dinheiro pode destruir um romance. Ela está certa. Foi um tópico sensível para eles”.

Adele tem uma fortuna avaliada em US$ 220 milhões (mais de que R$ 1 bilhão, na cotação atual) enquanto Rich Paul possui fundos estimados em US$ 120 milhões (R$ 582 milhões).

