O que Adele fazia antes da fama? Cantora é um dos grandes nomes da 'sofrência' inglesa

Um dos grandes nomes da música, Adele conquistou uma legião de fãs com músicas sobre amor

A cantora britânica Adele (35) é um dos grandes nomes da música mundial, e considerada um ícone da "sofrência" inglesa, dona de hits como Set Fire to The Rain e Hello. No entanto, muitos não sabem o que a cantora fazia antes de despontar no mundo do sucesso. Conheça mais sobre a trajetória da compositora e multi-instrumentista.

Adele cresceu no distrito de Tottenham, na Inglaterra . A artista sempre foi apaixonada por música e começou a soltar a voz com apenas quatro anos de idade. Antes mesmo de conquistar a fama, ela se formou em Música pela Brit School for Performing Arts and Technology, local em que conheceu outros grandes nomes do mundo musical.

Durante as aulas, Adele era bastante amiga de Jessie J e Leona Lewis. Na época, elas eram melhores amigas porém, a relação não durou muito após elas conquistarem a fama. A cantora despontou na fama após um amigo divulgar algumas gravações musicais amadoras da artista em uma plataforma digital, na internet.

Pouco tempo depois, o produtor musical Richard Russell descobriu a britânica e fez com que ela assinasse contrato com a gravadora XL Recordings em 2007. Alguns anos depois, em 2011, ela conquistou ouvintes no mundo inteiro ao lançar o grande sucesso Someone Like You, música que alcançou o topo de diversas paradas de sucesso.

Em 2023, a artista completou 17 anos de carreira. Ao longo dos anos, ela lançou quatro álbuns, intitulados 19, 21, 25 e 30. Seu último trabalho em estúdio foi lançado no ano de 2021, quando a cantora tinha 33 anos, porém, ele começou a ser gravado anos antes, em 2020, quando Adele tinha, de fato, 30 anos.

