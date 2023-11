Abatida, Ana Hickmann volta à internet: 'Muita coisa que estava machucando'

Ana Hickmann reaparece na internet após desavença com o marido e desabafa: ‘Tinha muita verdade e muita inverdade’

A apresentadora Ana Hickmann reapareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, 15, após passar alguns dias longe da web. Ela enfrenta um momento difícil em sua vida pessoal após um desentendimento com o marido, Alexandre Correa, no último final de semana e que terminou com a polícia envolvida. Com isso, ela se afastou da internet e agora apareceu com um desabafo.

Ana explicou o motivo de sua ausência para colocar a vida no eixo novamente e prometeu que não vai se afastar novamente. "Oi gente, passando aqui… Eu sei que estou ausente há bastante tempo, mas eu acho que os motivos todo mundo entende, né? Mas eu estou passando aqui para dizer que agora, pela primeira vez, eu estou olhando um pouco mais as redes sociais porque eu me afastei, não conseguia olhar as notícias, eu não conseguia olhar nada… Porque tinha muita verdade, mas também muitas inverdades, muita coisa que estava machucando”, disse ela.

Então, a loira agradeceu pelo apoio enquanto enfrenta mudanças em sua vida pessoal. "E, agora que estou voltando aqui, devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. é muito importante contar com o apoio de todo mundo para a gente continuar tendo coragem para a gente continuar enfrentando tudo o que vai ter para enfrentar pela frente. Obrigada, viu. Aos poucos eu vou retomar tudo aqui. Eu quero voltar a minha vida normal. É muito importante poder contar com esse apoio, essa solidariedade, com todo esse amor”, declarou.

Por fim, ela contou que é uma mulher forte e vai enfrentar tudo o que vier pela frente. "Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre fui uma batalhadora, uma guerreira, e não é agora que eu vou parar. Aliás, tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais fortes. Eu sou mulher, eu sou mãe, e isso para mim nunca vai mudar. Tenho muito orgulho, eu vou lutar pelo meu filho, eu vou lutar pela minha vida, pelos meus negócios, por todos aqueles que estão ao meu redor e que me amam de verdade. Obrigada mais uma vez. Eu prometo que, daqui para a frente, eu vou postar mais coisas, e mostrar um pouco mais da minha rotina. Eu estava precisando desse espaço”, afirmou.

++ Marido de Ana Hickmann fala sobre a possibilidade de divórcio e depoimento na polícia

O que Ana Hickmann já falou?

Na manhã de segunda-feira, 13, Ana Hickmann participou ao vivo do programa Hoje Em Dia, da Record TV, normalmente. No final da atração, ela fez uma breve declaração sobre a sua situação após o desentendimento com o marido.

"Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada", disse ela.

Antes disso, ela se pronunciou por meio de uma nota de sua assessoria de imprensa. "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", escreveram.