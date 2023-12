Tudo isso? Márcia Fu deixa escapar valor do cachê de ‘A Fazenda 15’

Escapou! Márcia Fu comete deslize e surpreende ao revelar quanto os peões recebem por cada dinâmica durante ‘A Fazenda 15’

Nesta quinta-feira, 13, Márcia Fu deixou escapar um detalhe curioso sobre os bastidores de sua participação no reality show da Record, ‘A Fazenda 15’. Durante uma conversa com Tonzão Chagas, a ex-jogadora de vôlei surpreendeu ao comemorar o valor do cachê recebido pelos participantes durante as dinâmicas do programa.

Durante uma pausa em seu treino, Márcia revelou que estava satisfeita com o cachê: “Estamos levantando uma grana, né? Tonzão, ajuda pra car****, né?”, disse a atleta, que deixou o valor escapar: “Onde que em meia hora a gente ganha dois contos?”, a ex-jogadora de vôlei comemorou o pagamento por cada uma das dinâmicas patrocinadas.

Márcia ainda revelou que enfrenta dificuldades financeiras em seus empreendimentos fora do programa: “Vai ganhar dois contos lá fora pra ver se a gente não tem que virar Cidade de Deus do avesso. Cê entendeu o que tô falando? Tenho que virar minha loja do avesso pra ter lucro de dois contos”, ela desabafou.

“Virar, virar, hein? Tá virar! Por causa das contas, funcionário, por causa da roupa”, a atleta lamentou a situação, mas celebrou novamente o cachê do reality show: “Nós estamos tendo uma oportunidade boa, hein? Deus é bom para nós e nós vamos indo, faltam oito dias”, disse Márcia, que é uma das 10 finalistas do programa.

Márcia revelou que os peões ganham 2 mil a cada ação/prova de patrocinador no programa.



"Tamo levantando uma grana, né? Ajuda pra caralho, né? Onde que em meia hora a gente ganha 2 contos? Vai ganhar 2 contos lá fora pra ver se a gente não tem que virar Cidade de Deus do avesso.… pic.twitter.com/Xu3ZzVLiRQ — Antenados (@canalantenados) December 13, 2023

Nos comentários do vídeo, alguns internautas opinaram sobre o valor do cachê: "Ainda tem um povo que faz desfeita, eu ia fazer tudo sorrindo pra ganhar dinheiro três meses de férias", disse um seguidor. "Por isso quando tem ação eles vão felizes", comentou mais um. "É alto em comparação ao BBB", outro lembrou que o reality da Globo paga um salário mínimo por mês durante a estadia, além dos prêmios.

É importante ressaltar que o reality da Record realiza duas provas semanais, ao longo de 11 semanas, resultando em um montante considerável para os finalistas do programa. Além disso, os participantes possuem contratos com a emissora, e recebem uma bonificação adicional, fora os prêmios conquistados e a visibilidade em suas redes sociais.

Vale mecionar também que Márcia já foi alvo de especulações sobre sua situação financeira. Durante seu confinamento, circularam rumores entre os participantes de que a atleta estaria ostentando dinheiro, com viagens internacionais luxuosas, a aquisição de um gato caríssimo e até a contratação de um motorista para seu filho adolescente.

A equipe da atleta desmentiu os boatos através das redes. Eles explicaram que as viagens estavam ligadas aos jogos da Seleção Brasileira e esclareceram que o animal em questão foi adotado. Por fim, a assessoria confirmou que ela contratou um motorista para ajudar seu filho durante sua ausência, utilizando justamente o cachê do reality.

“Uma vez a Márcia estava falando da vida dela e de tudo que ela JÁ TEVE e achavam que era atual, mais uma vez distorcendo o jogo para a narrativa de vozes da cabeça delas", a equipe de assessoria rebateu as especulações sobre a vida financeira da ex-jogadora de vôlei.

Márcia Fu viralizou canção durante ‘A Fazenda 15’:

Caso do acaso? Márcia Fu ainda não está por dentro de tudo que aconteceu em sua participação em ‘A Fazenda 15’, mas ela foi responsável por trazer à tona e viralizar uma canção dos anos 80, ‘Escrito nas Estrelas’. A dona da música, Tetê Espíndola confessou que ficou surpresa, mas celebrou o recente sucesso em entrevista à CARAS Brasil.