Fazenda 14: “Não tem como salvar a Deborah”, decide o grupo que a influencer faz parte

Ator Alex Gallete incentiva o fazendeiro a indicar Vini Buttel para a segunda roça do reality show

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 22h28

Eita! Nesta terça-feira (27), o grupo que a digital influencer Deborah Albuquerque faz parte, decidiu que não tem como salvar a peoa da formação da roça. A conversa rolou entre os participantes Pelé, Alex, Bárbara, Kerline, Tati Zaqui, Ruivinha de Marte e o fazendeiro Shay, que estava indeciso sobre sua indicação para a segunda roça do reality show.

No bate-papo sobre as possíveis formações da dinâmica da noite, o ator Alex Gallete disse para Shay: “Faz o seu jogo, porque não tem como a gente salvar a Deborah”, incentivando o peão a indicar Vini Buttel para o primeiro banquinho da formação.

Até o momento, o ex-participante de Casamento às Cegas Brasil, está dividido entre indicar Tiago Ramos, Bia Miranda ou Vini Buttel. Porém, o peão acredita que seu voto na garota seria em vão, pois a torcida da advogada Deolane Bezerra salvaria a neta de Gretchen.

Nesta terça-feira, 27, a cantora de funk Tati Zaqui (28) disse que não está convencida com os discursos que Pétala Barreiros tem no reality show rural A Fazenda 14. Ela deu a entender que a influenciadora mente ao falar sobre sua fé, já que sempre estava envolvida em outro reality da Record.

Durante uma conversa com Thomaz Costa, Tati disse: “Não adianta ficar falando de Deus, dizer que é pecadora, mas quer conflito. Por isso que eu não gosto dela. Ela pode enganar o Brasil, pode enganar geral aqui dentro, mas não me engana”, admitiu a cantora.

"Ela ama fazer uma intriga mesmo. Ontem no bagulho do leite condensado, que o Pelé falou dela, ela falou: 'Se eu fosse inteligente, eu faria igual ao Thomaz que guardou leite condensado na gaveta do quarto'. E quem fez isso foi a Bia, ela só guardou na minha gaveta porque eu deixei”, acrescentou o ator.