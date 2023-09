Nadja Pessoa choca com mudança de aparência: ''Outra pessoa''

Participante expulsa de 'A Fazenda 10', Nadja Pessoa choca ao surgir com o rosto bem diferente no paiol de 'A Fazenda 15'

Expulsa de A Fazenda 10 por dar um empurrão em Caique Aguiar, Nadja Pessoa poderá ter uma segunda chance em A Fazenda 15. A possível volta da participante para o reality show está dando o que falar, assim como a mudança de sua aparência.

Em 2018, quando a edição foi ao ar, a atriz estava loira e com os traços diferentes. Após algumas mudanças no rosto, Nadja Pessoa chocou com a transformação de sua aparência. O antes e depois da famosa logo foi postado nas redes.

Os internautas então questionaram o que aconteceu com ela, que já integrou a Ilha Record e o Power Couple. "Sério o que aconteceu com a Nadja Pessoa? É outra pessoa", disseram. "Já pode mudar o nome: Najda Outra Pessoa", brincaram. "Ela já está a quinta fazenda, tem que mudar mesmo", falaram outros.

Nadja Pessoa se revolta com final da 'Ilha Record' e detona emissora

A final da Ilha Record não agradou uma das participantes, que fez questão de se pronunciar nas redes sociais. Sem esconder a sua insatisfação, Nadja Pessoa criticou o método de votação que a emissora escolheu e mostrou a sua indignação ao perder o prêmio para Mirella Santos após escolha popular.

"Não me peçam para entrar em reality show da Record, por favor, nunca mais", disparou ela, que já participou da décima temporada de A Fazenda e do Power Couple Brasil, ao lado do ex-marido D'Black.

No final, Nadja falou sobre a votação: "Foi tão na cara! Vocês não tiveram empatia pelas pessoas que passaram três dias votando, sabe? Pra vocês fecharem tudo, abrirem uma nova votação em cinco minutos, é falta de amor, de respeito, de ética", disparou. Com a vitória, Mirella levou para a casa o prêmio de R$250 mil reais.

A revolta de Nadja ocorreu porque além da votação ao longo dos dias, outra votação foi feita durante a final do programa para decidir quem levaria o prêmio de R$250 mil, e a disputa ficou entre a loira e a cantora.