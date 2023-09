Idade de Rachel Sheherazade choca os internautas: ‘Tá conservada’

Rachel Sheherazade é confirmada em A Fazenda 15 e os internautas ficam em choque ao descobrir qual é a idade dela

Nesta quinta-feira, 14, a jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade virou assunto na internet ao ser anunciada como uma das participantes do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Inclusive, os internautas ficaram chocados ao descobrir qual é a idade dela.

Com a divulgação de informações sobre a vida dela, a imprensa também informou que Rachel Sheherazade tem 50 anos de idade. Então, os fãs do reality show fizeram comentários nas redes sociais com a surpresa por causa da idade dela.

“Chocada que a Rachel Sheherazade vai para A Fazenda e mais chocada ainda que ela tem 50 anos. Cara, a diva está muito conservada”, disse um internauta. “Rachel tem 50 anos? Como assim? Jurava que ela tinha uns 36 anos”, afirmou outro. “O tempo fez muito bem a ela”, declarou mais um. “Quero chegar aos meus 50 anos tal qual Rachel Sheherazade, gata”, escreveu outro. “Não estava preparada para descobrir que a Rachel tem 50 anos”, comentou mais um.

Vale lembrar que a jornalista ficou conhecida por ancorar o jornal “SBT Brasil” entre os anos de 2011 e 2020, em horário nobre. Ela também comandou o “Jornal da Manhã” da Rádio Jovem Pan. Rachel ainda foi repórter na RecordTV e na Rede Globo entre 2000 e 2003.

Além de comandar jornalísticos na TV, Rachel ainda tem 800 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no Twitter. A jornalista de 50 anos natural de João Pessoa, na Paraíba, também é articulista de uma revista há 10 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade)

Rachel Sheherazade completou 50 anos há poucos dias

A jornalista Rachel Sheherazade surpreendeu ao revelar que chegou na casa dos 50 anos. No último dia 5 de setembro, a ex-âncora do SBT comemorou seu aniversário e chamou a atenção com as fotos de um ensaio que fez para a nova fase.

Nos registros, a comunicadora apareceu com um look ousado e impressionou com a roupa reveladora. De top brilhante com transparência, Rachel Sheherazade deixou à mostra sua intimidade com certe mistério.

"Hoje é dia de celebrar! Feliz vida. Obrigada, @leticiamarcianesifotografia pelo registro do meu aniversário", escreveu a jornalista na legenda da publicação. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Não dá pra acreditar que você tem 50 anos", escreveram os internautas perplexos. "Gata", admiraram outros.