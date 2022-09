Gretchen revela que não concorda com comportamento de Bia Miranda em A Fazenda 14

Equipe de Gretchen emite comunicado em nome da cantora para comentar a participação de Bia Miranda em A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 16h48

Nesta segunda-feira, 26, a equipe da cantora Gretchen divulgou um comunicado sobre a participação de Bia Miranda no reality show A Fazenda 14, da Record TV. A jovem é neta de consideração da artista. Porém, Gretchen informou que não concorda com o comportamento da jovem no reality show.

Na nota, Gretchen informa que não participou ativamente da educação de Bia e que não deve ser associada ao comportamento da jovem.

Confira a nota da equipe de Gretchen:

"COMUNICADO OFICIAL EM NOME DA CANTORA GRETCHEN - A assessoria de comunicação e imprensa de Maria Odete de Miranda, Gretchen, informa que a artista não tem e nunca teve participação ativa na educação e criação de Bia Miranda. Gretchen não está de acordo com o comportamento e atitudes que a jovem vem apresentando dentro de um reality show atualmente no ar em TV aberta. Pedimos a gentileza que não associem de forma alguma o comportamento desrespeitoso apresentado pela participante à maneira que Gretchen educou e se relaciona com seus filhos e netos. Atenciosamente, Access Mídia", escreveram.

Bia Miranda revela qual era a sua profissão fora de A Fazenda 14

Bia Miranda revelou como era sua vida antes de ser escolhida para o reality A Fazenda 14. “Cara, quando eu recebi o convite, eu já tinha me contentado com a vida que eu tava, com a rotina que eu tava, trabalhando demais. Aí, quando eu recebi o convite, eu não acreditei não. Falei: 'é caô, é mentira'", disse aos colegas.

Após ser questionada por Baronesa sobre qual era sua profissão, a jovem respondeu: “Eu era mecânica de carros, trabalhava com o meu namorado, de madrugada. A gente ia embora 8 horas da manhã”.

