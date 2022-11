Gominho revela quanto é o cachê do reality A Fazenda

Gominho diz em entrevista quanto recebeu quando participou de A Fazenda em 2013

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 17h44

O influenciador Gominho (33) participou da edição de A Fazenda 6, em 2013, uma das mais conturbadas, com Andressa Urach, Lu Schievano e Denise Rocha. Em entrevista, ele revelou que recebeu R$60 mil para estar no programa.

“Na época, fui muito de boa, porque tinha 23 anos e era um menino que saiu de Padre Miguel, da favela. Eu estava numa de ‘o que vier é lucro’. O meu cachê foi de R$60 mil, com R$2.500 por ação de prova”, conta ao Bulldog Podcast.

Ele ainda diz ter ganho mais de R$40 mil só com ações publicitárias dentro do reality show rural. Mas garantiu, que não aceitaria mais o convite de participar do programa da Record TV.

“Hoje em dia, na verdade, eu não iria nem por decreto. Nem se me pagasse um cachê mais alto eu iria. Eu juro para você, de onde eu vim, da onde venho, ter esse mínimo de sanidade que tenho é raríssimo. Não quero perdê-la em troca de dinheiro e like”, contou.

