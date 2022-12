Fora do confinamento, Bia Miranda arranja briga com Iran Malfitano

Peões Bia Miranda e Iran Malfitano estiveram juntos na finalíssima do reality show rural A Fazenda 14

Nesta sexta-feira, 16, os finalistas do reality show rural A Fazenda 14, Bia Miranda e Iran Malfitano, participaram de uma live, mas não estavam muito animados um com o outro. O ator acabou se irritando quando a dançarina insistiu que ele tem algum tipo de interesse amoroso na campeã da edição, Bárbara Borges.

Tudo começou quando o apresentador Lucas Selfie estava conversando com o famoso sobre sua passagem pelo programa da Record. Então, o ex-peão decidiu falar sobre seu carinho pela ex-paquita, reforçando que eles trocaram selinhos apenas como forma de demonstrar o carinho comum.

“É o que a Bia não entendeu de eu dar um selinho na Babi, existe carinho. Você falou: ‘Amigo que se beija?’. Você é nova demais para entender”, disse Iran. “Eu sou nova demais para entender que amigos se beijando sem ter nada”, ironizou Bia.

Então, o ator aproveitou a ironia para responder na mesma moeda, sugerindo que a neta de Gretchen se faz de experiente sem ter passado por nada na vida. "Já entende tanta coisa, né? A vida já te ensinou tudo que você tinha para entender. Acho que todo chefe de nação devia ter um papo com você, é uma pessoa que aprendeu tudo que a vida tinha para ensinar”, retrucou.

“Eu ainda tenho muito a aprender. Só que você fique na sua com a sua inteligência, e eu fico na minha, ok? Segue o jogo”, rebateu a dançarina. “Quando você chegar com 4 [anos], de repente, você pense e fale: 'Eu acho que o Iran tinha razão”, respondeu o ator. “Nunca na minha vida”, debochou Bia. “Então se exploda para lá”, completou o ator. “O selinho é forma de carinho. Eu tenho mais tempo de carreira do que você de vida. Você queria ser famosa”, completou.

🔥 TRETA! Iran e Bia estão se alfinetando na #LiveDoEliminado por causa do selinho que ele deu na Babi. #AFazenda14#AFazendapic.twitter.com/alsMnN3siJ — estrepolia (@estrepolia) December 17, 2022

Vini Buttel é acusado de empurrar Galisteu na final de A Fazenda 14

Na madrugada desta sexta-feira (16), durante a final de A Fazenda 14, o ex-peão Vini Buttel foi acusado pelo público do reality show rural de empurrar Adriane Galisteu quando ela tentava se aproximar da vice-campeã, Bia Miranda.

Logo após o anúncio de Bárbara Borges como a grande vencedora do jogo, a apresentadora chamou a neta de Gretchen para receber o carinho de seus aliados do grupo A. Mas, quando Galisteu tenta se aproximar da jovem, é possível ver o modelo empurrando ela para o lado.