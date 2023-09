Focados no visual, participantes de A Fazenda gastaram alto; saiba valores

Antes de entrar em A Fazenda 15, famosos se prepararam nos mínimos detalhes para exibir visual impecável na TV

Preparados para ficarem confinados por três longos meses dentro de A Fazenda 15, alguns famosos resolveram dar uma recauchutada no visual antes de entrar para o reality da Record TV. Alguns deles gastaram uma grana alta para o público de casa.

O enfermeiro Cezar Black, que foi anunciado nesta segunda-feira, 18, como um dos integrantes do Paiol, foi até a JK Estética Avançada, clínica queridinha dos famosos, para trocar as lentes dos dentes.

O baiano gastou cerca de R$ 50 mil para renovar o sorrisão e não economizar na simpatia. O ex-BBB chegou até o local após uma indicação de sua antiga colega de confinamento, Key Alves, que também já fez procedimentos por lá.

Outra participante de A Fazenda 15 que mudou o visual antes de entrar no programa foi Whendy Tavares, que disputa ao lado de Cezar uma vaguinha no time regular da competição.

A ex-Panicat preencheu os lábios e fez bioestimulador de colágeno no rosto. Todos estes procedimentos, também realizados na clínica JK Estética Avançada, custaram R$ 60 mil.

Vale destacar que a influenciadora já passou por três cirurgias plásticas ao longo da vida. Em seu perfil do Instagram, ela detalhou aos fãs que já fez uma rinoplastia, otoplastia e também colocou silicone nos seios.

A Fazenda 15 estreia oficialmente nesta segunda-feira, 19. Sob o comando de Adriane Galisteu, o reality contará, inicialmente, 28 participantes. Dez deles ficarão confinados no Paiol, onde terão que disputar a preferência do público para entrar no time regular da competição rural.

ANDRÉ GONÇALVES CAUSOU AO REVELAR DESEJO EM PEOA

O ator André Gonçalves mostrou personalidade e já causou logo no pré-estreia do reality A Fazenda 15. Com fama de galã, o recém-solteiro foi questionado se pretende viver um romance no reality.

Vale lembrar que ele acabou de terminar o casamento com a atriz Danielle Winits. Questionado por um dos jornalistas se pretende viver um romance durante o confinamento, ele deu uma resposta inesperada e revelou um interesse em uma das peoas.