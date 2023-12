A Fazenda: Vídeo em que Márcia Fu cobra a produção vaza: "Cadê?"

Vídeo em que Márcia Fu cobra a produção vaza nas redes sociais; seguidores ficaram chocados com o áudio; ouça na íntegra

Uma situação envolvendo a peoa Márcia Fu está gerando comentários nas redes sociais nesta quarta-feira, 20. É que viralizou uma gravação da ex-atleta conversando com a produção do programa livremente.

Na véspera da grande final, ela foi flagrada quebrando o protocolo. O áudio pode ser ouvido claramente pelos telespectadores do sistema PlayPlus. Eles, claro, gravaram o trecho e espalharam em grupos de transmissão.

No vídeo, ela conversa com uma produtora do programa após perder o maço de cigarros. “Cadê minha capinha do cigarro? Está com a Roberta!“, disparou Márcia Fu. Outro funcionário então se pronuncia. “Roberta, cadê o cigarro da Márcia?”, questiona. Roberta, aparentemente, é uma das funcionárias do programa e trabalha nos bastidores.

Vale lembrar que a peoa está na grande final ao lado de WL, Jaquelline Grohalski e André Gonçalves. Até o momento, as enquetes apontam a ex-BBB como grande favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Veja:

Márcia Fu desabafa sobre sua personalidade

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu teve um momento de avaliação em A Fazenda 15, da Record TV, ao analisar o seu próprio jogo ao longo da temporada. Ao ficar sozinha com o cavalo Colorado, ela desabafou sobre como vê a sua personalidade e o que pensa sobre a reta final do programa.

“Com vocês [animais], eu não sou falsa, porque vocês são meus amigos e porque eu amo vocês. Na hora que eu estou jogando, eu sou uma peste. Eu quero jogar. Quando a Adriane falou para mim: ‘A sua palavra é concentração’, eu entendi o que ela quis dizer”, afirmou ela.

E completou: “Não importante quem tem dor ou não, quem não pode ter dor sou eu. Eu sinto muito, não tenho amigo quando estou jogando, eu tenho adversários”.