A Fazenda 15: Márcia Fu surpreende ao prometer pix para ex-peoa

Durante festa com os eliminados de A Fazenda 15, da Record TV, a finalista Márcia Fu promete pix para ex-peoa. Saiba o motivo

Durante a festa com os eliminados na reta final de A Fazenda 15, da Record TV, a finalista Márcia Fu surpreendeu ao prometer fazer um pix para a ex-peoa Kamila Simioni. As duas conversaram sobre o jogo e a ex-jogadora afirmou que iria dar uma quantia em dinheiro para a empresária após as duas terem atrito ao longo do reality show.

O assunto começou quando Simioni acusou Márcia de ser falsa no confinamento e a ex-jogador confirmou. “No jogo eu sou, não tem jeito”, afirmou. Então, a influencer declarou: “Para que tu inventou esse tanto de coisa? Que loucura! Tu é falsa demais”.

Simioni disse que Márcia deveria pedir desculpas de joelhos, mas ela se recusou. “A gente tinha combinado de destruir todo mundo… Por que você me nocauteou? Eu era sua parceira”, disse Kamila. E Márcia respondeu: “Você é muito boa de estratégia e tudo. Na hora, vi que era uma oportunidade”.

Com isso, Simioni pediu uma parte do dinheiro do prêmio caso Márcia se tornasse a campeã e ela disse que iria fazer um pix. “Se eu ganhar, te dou R$ 50 mil. Combinado? Para todo mundo ouvir: se eu não fizer o pix, é porque eu sou uma desgraçada”, afirmou.

Vale lembrar que os finalistas de A Fazenda 15 são: André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Márcia Fu e WL Guimarães. A grande final acontece na noite de quinta-feira, 21.

Márcia Fu desabafa sobre sua personalidade

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu teve um momento de avaliação em A Fazenda 15, da Record TV, ao analisar o seu próprio jogo ao longo da temporada. Ao ficar sozinha com o cavalo Colorado, ela desabafou sobre como vê a sua personalidade e o que pensa sobre a reta final do programa.

“Com vocês [animais], eu não sou falsa, porque vocês são meus amigos e porque eu amo vocês. Na hora que eu estou jogando, eu sou uma peste. Eu quero jogar. Quando a Adriane falou para mim: ‘A sua palavra é concentração’, eu entendi o que ela quis dizer”, afirmou ela.

E completou: “Não importante quem tem dor ou não, quem não pode ter dor sou eu. Eu sinto muito, não tenho amigo quando estou jogando, eu tenho adversários”.

Por fim, ela avaliou a reta final. “Posso não ganhar aqui, mas não tem problema. Não me põe para jogar, não, que sou terrível. Pinto e bordo mesmo, mas meu coração é bom”, declarou.