A Fazenda: Na reta final, produção comete gafe inacreditável e corta câmeras

Produção comete gafe e corta câmeras; situação inusitada gerou muita repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira, 20

Uma situação inusitada em A Fazenda gerou grande repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira, 20. É que a produção do programa cometeu uma gafe inacreditável envolvendo os finalistas da atração que chega ao fim nesta madrugada.

Em uma ação publicitária, WL Guimarães, Márcia Fu, Jaquelline Grohalski e André Gonçalves conheceram o carro que o vencedor vai levar para casa, prêmio extra entregue pela produção do programa.

Só que ao conhecerem em detalhes o veículo, eles tiveram informações externas, algo que não é permitido pelas regras deste tipo de competição. É que WL ligou o carro e ouviu o noticiário com informações do que estava acontecendo no Brasil.

Ao perceber que errou feio, a produção do reality cortou as câmeras e pediu que o item fosse desligado pelos confinados. Minutos depois, o vídeo com detalhes da gafe foi muito compartilhado pelos fãs, que se divertiram com a mancada protagonizada pelo programa. A atração fez um

Veja:

🗣 O mundo externo! WL e André ligaram o rádio do carro e a câmera cortou. #AFazendapic.twitter.com/2EIRLqxgDw — Antenados (@canalantenados) December 21, 2023

Danielle Winits fala sobre André Gonçalves; veja

A atriz Danielle Winits se pronunciou pela primeira vez sobre sua relação com o ex-marido, André Gonçalves, que está confinado em A Fazenda. Após enviar um vídeo apoiando o peão no programa, ela explicou sua decisão.

“É um lugar particular nosso, o momento que antecedeu A Fazenda... Estávamos separados, até pelo meu trabalho, e tomamos essa decisão. Mas foi tudo muito rápido, ele precisou entrar rápido (no confinamento)”, disse ao O Programa de Todos os Programas.

A artista disse que considera o ator o "pai afetivo" de seu filho caçula, Guy Faro. A atriz disse que o herdeiro assiste cada detalhe da participação do ator na competição e está orgulhoso de sua trajetória.