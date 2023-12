A Fazenda: Por que resultado da roça está gerando revolta nas redes sociais?

Por que resultado da roça está gerando revolta nas redes sociais? Enquetes indicavam resultado muito diferente do que aconteceu; público não aceitou

A eliminação do peão Yuri Meirelles de A Fazenda está gerando muitos comentários nas redes sociais. Desde a madrugada, quando o resultado foi revelado pelo programa, milhares de telespectadores reclamaram do resultado.

Isso porque a eliminação do modelo não foi apontado por nenhuma enquete durante a semana. Ao contrário: segundo as sondagens, quem seria eliminada seria a influenciadora Nadja Pessoa. Após o resultado, muitos reclamaram e acusaram a Record TV de manipular o resultado.

Nas redes sociais, a equipe de Yuri Meirelleslamentou a eliminação do rapaz. "Infelizmente, não deu para o Yuri. Temos certeza de que ele carrega consigo uma enorme bagagem de aprendizado; ele mesmo diz que foi uma faculdade. Agradecemos o apoio dos fãs, amigos e família. Vocês foram e são fundamentais dentro e fora do programa", disse a mensagem.

Fãs então se revoltaram com o resultado. "Mais manipulado impossível, Carelli escancarou agora", criticou um. "Essa Fazenda é realmente uma piada", declarou outro. Seguinte: façam como eu: tirei o play plus imediatamente e apaguei tudo referente a essa palhaçada nas redes", escreveu outro.

A fazenda é uma chacota, uma verdadeira manipulação do cão pic.twitter.com/Gf9zF0cXX0 — Filha da Sherahazade 🧚🧚 (@Antonia_92306) December 8, 2023

Por isso a Fazenda nunca chegará perto de ser um BBB.

A manipulação na cara do público, chega a ser patético na moral.

Sem transparência nenhuma, uma perca de tempo esse programa. #AFazenda#EliminaçãoAFazenda#BBB24pic.twitter.com/exPQ4q6PJO — Chora Viola 🔥🎶🤠 (@Chora_Violaa) December 8, 2023

A ELIMINAÇÃO

Na noite desta quinta-feira, 7, Yuri Meirelles foi o eliminado do reality show A Fazenda, da Record TV. Ela se deu mal e foi a menos votada na roça que enfrentou contra Cezar Black e Nadja Pessoa.

Ele recebeu apenas 24,26% dos votos do público para seguir no jogo, o que não foi o suficiente e a levou para a eliminação. Vale lembrar que Yuri foi indicado para a roça por causa da puxada da baia, que foi feita por Jaquelline Grohalski.

"Nada me estressa. Eu tentei aqui me estressar, mas não...", disse ele, e revelou para quem fica sua torcida: "Um cara que eu gosto muito é o André, a calma dele, o vocabulário dele. Ele tem o perfil, ele é diferente. Se ele ganhasse, eu ia achar legal". Ao ser questionado sobre quem quer ver fora do jogo, ele disse: "Jaquelline".